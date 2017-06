Bátor volt a nyúl, de elsőből utolsó lett

A római Gyémánt Ligán négy számban is a világ idei legjobb eredménye született, női 1500 és 5000 méteren is nagyon látványos döntő volt, férfi 800-on pedig az irammenőként benevezett kenyai futó gondolta úgy, hogy megnyerheti a versenyt, aztán látványos kipukkadás lett belőle.

A 2014-es Gyulai Memorialon futamot nyerő Job Kinyor a pálya külső ívéről startolt, a most nyúlnak felfogadott futó a kérésnek megfelelően nagy iramot ment, de a mezőnyt nem igazán érdekelte, kétszáz méter után már húsz méter előnye volt, ami az első kör végére közel ötven méterre nőtt.

Alapesetben itt vagy száz méterrel később ki állt volna, elvégre ez volt a feladata. Kinyor észlelte, hogy nem tartanak vele a többiek, ezért nem állt ki, azt hitte, van esélye nyerni. A 800 azonban nehéz szám, a két kör iramát tökéletesen be kell osztani. A kenyai 49.25 másodperccel kezdett, ami erősnek számít. Hatszáz méternél már látszott, hogy túl sokat vállalt, kezdett szétesni a ritmusa, egyre lassabb lett. A többiekhez képest mintha hátrafelé haladt volna, ugyan még nyolcvan méterrel a cél előtt is vezetett, de teljesen elkészült az erejével, végül az utolsó helyen futott be.

Női 5000-en az etióp Genzebebe Dibaba a világcsúcsot szerette volna megdönteni, de végül még a versenyt sem tudta megnyeri. Az iram egész jó volt, de ahogy 3000 méternél kiállt az utolsó nyúl, a kenyai Hellen Obiri hirtelen ritmust váltott, és jó ötvenméteres előnyt szerzett, amit a táv végére meg is duplázott. A világcsúcstól hét másodperccel elmaradva 14:18.37-tel győzött.

A Gyémánt Ligán indult a súlylökő Márton Anita is, aki elmaradt idei legjobb eredményeitől, így csak negyedik lett.

Eredmények, győztesek:

férfiak:

100 m: Chijindu Ujah (brit) 10.02 mp

200 m: Andre De Grasse (kanadai) 20.01 mp

800 m: Adam Kszczot (lengyel) 1:45.96 p

3000 m akadály: Conseslus Kipruto (kenyai) 8:04.63 p (világ idei legjobbja)

110 m gát: Aries Merritt (amerikai) 13.13 mp

gerely: Thomas Röhler (német) 90,06 m

nők:

100 m: Dafne Schippers (holland) 10.99 mp

400 m: Natasha Hastings (amerikai) 50.52 mp

1500 m: Sifan Hassan (holland) 3:56.22 p (világ idei legjobbja)

5000 m: Hellen Obiri (kenyai) 14:18.37 p (világ idei legjobbja)

400 m gát: Janieve Russell (jamaicai) 54.14 mp

magas: Marija Lasickene (semleges) 2,00 m

rúd: Ekaterini Sztefanidi (görög) 4,85 (világ idei legjobbja)

hármas: Yulimar Rojas (venezuelai) 14,84 m

súly: Kung Li-csiao (kínai) 19,56 m, ...4. Márton Anita 18,55