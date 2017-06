Atlétikai ob: Márton Anita súllyal és diszkosszal is nyert

A háromnapos atlétikai országos bajnokság zárónapján Rivasz-Tóth Norbert U23-as országos rekorddal nyerte a gerelyhajítást, Márton Anita pedig második aranyérmét szerezte, súlylökés után diszkoszvetésben is győzött.

Kazi Tamás is duplázott, a taktikus 1500-as verseny után, 800 méteren is bajnok lett. A nőknél Gyürkés Viktória gyűjtött be két aranyat a futószámokban, 1500-on és 3000 akadályon győzött.

Jó versenyt hozott a női távolugrás, melyet első kísérletével Farkas Petra Beáta nyert meg 6,41 méteres egyéni csúccsal, mögötte pedig a hétpróbázó olimpikon Krizsán Xénia 6,26-tal szerezte meg az ezüstöt, ami neki is egyéni legjobbja. Az U23-as Európa-bajnok Krizsán magasugrásban is elindult, ott is második lett.

Férfi 400 méter gáton Koroknai Tibor a szombati előfutamon először futott 50 másodpercen belül (49.95 mp) karrierje során, a vasárnapi döntőben pedig 49.90 másodpercre javította egyéni csúcsát, és nyert nagy fölénnyel.

A bajnokság egyik meglepetése volt, hogy 2012 kalapácsvető olimpiai bajnokát, Pars Krisztiánt legyőzte klubtársa, a junior világbajnok Halász Bence.

A győztesek (a magyar szövetség honlapjáról):

férfiak:

100 méter: Szabó Dániel (ARAK UP Akadémia) 10.49 mp

400 m: Deák nagy Marcell (Bp. Honvéd) 47.55 mp

1500 méter: Kazi Tamás (DSC-SI) 3:53.32 p

110 m gát: Baji Balázs (Békéscsabai AC) 13.29 mp

3000 m akadály: Juhász Balázs (DSC-SI) 8:50.15 p

távol: Virovecz István (FTC) 7,69 m

magas: Bakosi Péter (NYSC) 2,16 m

kalapács: 1. Halász Bence (Dobó SE) 75,32 m, 2. Pars Krisztián (Dobó SE) 74,85

4x100 méter:ARAK UP Akadémia (Pisch Milán, Szabó Dániel, Góger Ádám, Hegedűs Mátyás) 41.53 mp

200 m: Szabó László (FTC) 21.38 másodperc

800 m: Kazi Tamás (DSC-SI) 1:50.85 perc

5000 m: Szögi István Dániel (VEDAC) 14:50.65 perc

400 m gát: Koroknai Tibor (DSC-SI) 49.90 másodperc

4x400 m: Bp. Honvéd (Takács Ákos, Kovács Zoltán, Vindics Balázs, Deák Nagy Marcell) 3:14.93 perc

hármas: Galambos Tibor (FTC) 16,15 méter

rúd: Simonváros Csanád (Gödöllői EAC) 4,80 méter

súly: Kürthy Lajos Imre (Mohácsi TE) 17,54 méter

gerely: Rivasz-Tóth Norbert (Szolnoki MÁV-SE) 80,50 méter

diszkosz: Kővágó Zoltán (Szolnoki Honvéd) 63,06 méter

nők:

100 méter: Sorok Klaudia (Győri Atlétikai Club) 11.64 mp

400 m: Nádházy Evelin (Bp. Honvéd) 54.0 mp

100 m gát: 1. Kerekes Gréta (DSC-SI) 13.13 mp, 2. Sorok Klaudia (Győri Atlétikai Klub) 13.27

1500 méter: Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) 4:13.52 p

3000 m akadály: Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) 9:48.67 p

rúd: Siskó Zsófia (ARAK UP Akadémia) 4,00 m

hármas: Hoffer Krisztina (TSC-Geotech) 13,34 m

kalapács: Gyurátz Réka (Dobó SE) 68,76 m

gerely: Bogdán Annabella (Békéscsabai AC) 58,79 m

súly: Márton Anita (Békéscsabai AC) 18,55 m

4x100 méter: Bp. Honvéd SE (Turcsik Katalin, Kaptur Éva, Sajtos Anna, Nádházy Evelin) 45.68 mp

200 m: Kaptur Éva (Bp. Honvéd) 24.09 másodperc

800 m: Kéri Bianka (VEDAC) 2:03.80 perc

5000 m: Papp Krisztina (UTE) 16:03.83 perc

4x400 m: Bp. Honvéd (Király Adél, Kaptur Éva, Sajtos Anna, Nádházy Evelin) 3:43.54 perc

400 m gát: Zsiga Mónika (Ikarus BSE) 1:01.95 perc

magas: Szabó Barbara (UTE) 1,87 méter

távol: 1. Farkas Petra Beáta (Dunakeszi VSE) 6,41 méter, 2. 2. Krizsán Xénia (MTK Budapest) 6,26

diszkosz: Márton Anita (Békéscsabai AC) 56,88 méter