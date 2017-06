Az ugrás végén az atlétanő parókája is ugrott

Az oslói Gyémánt Ligán született néhány nagy eredmény, Mutaz Essza Barsim az idei legnagyobbat ugrotta magasba, és Jakob Ingebrigtsen is tovább javította a mérföldes futás korosztályos világcsúcsát, de a bizarr események miatt is emlékezetes marad a verseny.

A női távolugrásban olyat már láttunk, hogy egy lófarok miatt lett rövidebb a kísérlet, de olyat még nem, hogy az utolsó nyomot egy lerepülő paróka hagyja a homokban. Ez utóbbi most a nigéria Blessing Okagbaréval történt meg, a leérkezés után esett le a műhaja, amit aztán teljes természetességgel tűzött vissza a fejére.

Okagbare végül a hetedik lett a szoros versenyben, a számot Tianna Bartoletta nyeret 679 centivel.

A női akadályfutás sem zajlott le simán, az iramot diktáló Winfred Yavi eléggé megzavarodott, elfelejtette, hogy hol is van, az első vizesárkot ki akarta hagyni, de végül némi hezitálás után ráfordult. Ekkor persze a szűkebb íven futó mezőny egy része leelőzte, és nem fért oda az akadályhoz, el is esett. Ráadásul a szám egyik esélyese, Sofia Assefa is bukott miatta. Az etióp összeszedte magát, de végül a hajrában kikapott a kenyai Norah Jerutótól.

A női 200 méter is zavarbaejtővé és vált, a végeredmény pedig nehezen védhetővé. A világbajnoki címvédő Dafne Schippers kiugrott a rajtnál, amit a zajos közönségggel magyarázott. Szokatlan módon nem zárták ki a születésnapját ünneplő futónőt, aki aztán meg is nyerte a futamot. Végül nem sokáig érezhette magát győztesnek, mert a zsűri a hibás rajtért mégis kizárta, de körülbelül 45 perc múlva ezt visszavonták, és megkapta az első helyet.

A férfi középtávfutásban meglepő eredmények születettek, 1500-on a brit Jake Wightman nyert, és a Gyémánt Ligák történetének ő lett a második nem afrikai születésű győztese 1500-on vagy mérföldön.

Jakob Ingebrigtsen alig több mint két hete lett világszenzáció, amikor Eugene-ban tizenhat éves létére áttörte egy mérföldön a négyperces álomhatárt. A futó most tovább javította saját rekordját vagy másfél másodperccel, az U20-as futamban 3:56.31-cel végzett.

Magasugrásban Barsim már 2,32 méterrel nyert volna, de ezután sikeres kísérletet tett 2,35-ön 2,38-on is. Utóbbit másodikra vitte, ezzel egy centiméterrel megjavította az általa tartott idei legjobb eredményt.

Eredmények, győztesek:

férfiak:

100 m: Andre De Grasse (kanadai) 10.01 mp

400 m: Baboloki Thebe (botswanai) 44.95 mp

1500 m: Jake Wightman (brit) 3:34.17 p

400 m gát: Karsten Warholm (norvég) 48.25 mp

magas: Mutaz Essza Barsim (katari) 2,38 m

diszkosz: Daniel Stahl (svéd) 68,06 m



nők:

200 m: Murielle Ahouré (eleféntcsontparti) 22.74 mp

800 m: Caster Semenya (dél-afrikai) 1:57.59 p

100 m gát: Pamela Dutkiewicz (német) 12.73 mp

3000 m akadály: Norah Jeruto (kenyai) 9:17.27 p

rúd: Yarisley Silva (kubai) 4,81 m

távol: Tianna Bartoletta (amerikai) 6,79 m

diszkosz: Sandra Perkovic (horvát) 66,79 m