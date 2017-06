Bolt gyorsabb, de Van Niekerk a sprinterek sprintere

Nem volt még olyan képességű sprinter az atlétika történetében, mint Wayde van Niekerk. Százon, kétszázon és négyszázon is olyan időket tud a dél-afrikai atléta, amivel világbajnoki éremre esélyes.

Tavalyig csak a 400 méterre koncentrált, a riói olimpán korszakos világrekorddal nyerte a számot, de már ekkor ő volt az a futó, akiszázon, kétszázon és négyszázon is átlépte a 10, 20 és 44 másodperces küszöbidőket. A világon egyetlenként.

Duplázók mindig vannak, a sprinterek legtöbbje vagy a százra és kétszázra, vagy a kétszázra és négyszázra specializálódik, de olyat nem nagyon látni, hogy valaki mindhárom távon világszintű időket teljesítsen.

A rió olimpia előtt már Usain Bolttal is készült együtt a dél-afrikai futó, a százas világekorder látta, mire képes. Talán ezért sem erőlteti utolsó szezonjában a kétszáz métert, Van Niekerknek is esélye lenne megverni.

Idén Van Niekerké a legjobb idő, 19,84-et repesztett Bolt jamaicai búcsúversenyén, és kedden négy századdal százon is megjavította egyéni csúcsát. A szlovéniai Velenjében 9,94-et futott. „Ez a legjobb időm, és örülök, hogy meg is szereztem vele a győzelmet, ahogy akartam. Ez a két fő távomhoz is hasznos" – nyilatkozta később.

A 9,94 idén a negyedik legjobb idő százon, de Van Niekerknek ez a táv egyelőre csak kiegészítő szám, az augusztusi világbajnokságon is csak a kétszázat és a négyszázat célozza meg.