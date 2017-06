Jamaicában imádják a futást, csak ne legyen hosszú

Jamaicában az atlétika a legnépszerűbb sportág, rengeteg olimpiai és világbajnoki érmet szereztek már a futóik. A sprinttávoknak nagy hagyományai vannak, a hosszútávfutás azonban alig valakit érdekelt, ezért is lett elég vicces a jamaicai bajnokság 5000 méteres döntője.

A rajthoz csak ketten álltak oda, a nemzetközileg is elég jó szinten álló Kemoy Campbell, és a többnyire iramfutóként neki dolgozó Oshane Archibald. A verseny hamar eldőlt, Archibald két kör, 800 méter után már nem is erőlködött. 15:30-as idővel kocogott be a célba.

Campbell megpróbálta tisztességesen végigfutni a távot, de a 13:53-as idő sem túl erős. Szerencséje, hogy már korábban megfutotta a 13:22-es vb-időt.

A sprinterek azért odatették magukat, a nőknél Elaine Thompson a világ idei legjobbjával, 10,71-gyel nyerte a százat. A férfiaknál pedig Yohan Blake győzött 9,90-nel. A döntőből nemcsak Usain Bolt hiányzott (ő rendszerint nem indul, mert védett pozícióban van), hanem Asafa Powell és Kemar-Bailey Cole is.

Az Egyesült Államokban is most rendezik az országos bajnokságot és válogatót, ott rúdugrásban született nagy eredmény a szombati versenynapon. Sam Kendricks hatméteres magassággal nyert.