Bolt: Remélhetőleg nem lesz sörhasam tíz év múlva

Usain Bolt 2006 óta szinte minden évben versenyez Ostravában, és az idei csehországi World Challenge-állomást is bevette a búcsúturnéjába. Futnia majd csak szerdán kell a Zlatá Tetrán (nagyjából Arany Szöges), de már hétfőn, a helyi Clarion Hotelben tartott sajtótájékoztatón nosztalgiázni kezdett.

A végtelenül laza bevonulás után a szervezőkkel viccelődött, hogy szokatlanul hűvös van most Ostravában, a korábbi versenyein mindig sokkolta, hogy még Jamaicához képest is forróság volt. Hideg azért most sincs, de a felhők miatt kicsit visszavett a kánikula.

Bolt először 2006-ban indult Ostravában, amikor még nem volt igazán nagy név, azóta kilencszer szerepelt itt. „Az egyik kedvenc versenyem, évek óta itt vagyok, olyan már, mintha hazajönnék, a szobámat is jól ismerem, mindig ugyanazt kapom. Jó emlékeim vannak, a közönség is mindig nagyszerű volt" – mondta.

A Bolt-show már el is kezdődött

A nyolcszoros világbajnok az augusztusi vébén valószínűleg lezárja karrierjét, bár az sem zárható ki teljesen, hogy idén még vállal pár futást azután is. A jamaicai közönségtől már elköszönt, Kingstonban volt két hete utolsó hazai versenye. „Mindig ideges vagyok, de akkor még inkább az voltam. Ott álltam a tömeg, a legjobb a barátaim, a szüleim előtt. Emiatt kicsit más volt. A futást nem éreztem, semmi sem volt tökéletes belőle, de egyre jobb vagyok, a következő versenyeken rendben leszek."

„Elhatároztuk, hogy csinálok még néhány show-t idén, szórakoztatni is kell, de nehéz versenyt választani, mert sok a vb után van. Már tavaly megvolt az esélye, hogy jövök újra" – indokolta, miért választották Ostravát.

Egyelőre csak az tudni, hogy Bolt Ostrava után a monacói Gyémánt Ligán is fut a vb előtt, de lehet, hogy ezen kívül is szüksége lesz még versenyre. A Zlata Tetrán nem kell sokat kockáztatnia, az ellenfelek nem fogják nagyon megfuttatni, csak magára figyelhet. Nem fél attól, hogy nem kerül formába, mindig megbízott az edzőjében, Glenn Millsben, most is tudja, mit csinál.

Bolt Jamaicában is elérzékenyült, most sem kerülhette ki a kérdést, hogy milyen ez a búcsúturné. Azt mondta, hogy próbálja élvezni is, annak ellenére, hogy nagyon érzelmes az egész.

A kanadai André De Grasse nemrég 9,69-et futott százon, igaz, óriási hátszélben. Megkérdezték, mit szól hozzá. „Én vagyok a világ leggyorsabb embere" – zárta rövidre Bolt, majd azon viccelődött, hogy neki sosem volt olyan szerencséje, hogy ilyen hátszélben fusson, de kár is arról beszélni. A jamaicai örök ellenfeléről, Justin Gatlinről is megemlékezett,aki 35 éves kora ellenére megnyerte az amerikai válogatót. „Kicsit sokkolt, hogy győzött, de megvan az a tapasztalata, ami ehhez kell, várom a versenyt vele, ahogy mindig."

A sprinter Ostravában egyszer még 300 méteren is versenyzett, ami neki már hosszú táv, így csak nevetni tudott azon, hogy a 400 ötletével is megkeresték. „Sokat gondolkodtunk ezen, az edzőm is mindig megpróbált meggyőzni, de az utolsó 50-en meghalok." Az ostravai műsorban idén is lesz 300, de azon Wayde van Niekerk a favorit. Együtt is készült már Bolttal, aki szerint a dél-afrikai futó meg is dönti a pályacsúcsát.

Bolt már többször belengette, hogy az atlétika befejezése után profi futballista lesz, de most nem nagyon tudja, hogy mi lesz vele egy vagy tíz év múlva. „Remélhetőleg tíz év múlva nem lesz sörhasam. Akkor talán már gyerekkel foglalkozom majd. A 2020-as olimpián nem hiszem, hogy edzősködnék, de nézem a versenyeket, figyelem, kik azok a fiatalok, akik előrelépnek."