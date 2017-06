Az olimpiai bajnokot is ledobta a fiatal magyar kalapácsvető

A kalapácsvető Halász Bence hatalmas egyéni csúccsal és egy harmadik hellyel robbant be a felnőtt élmezőnybe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sorozatának ostravai állomásán.

A húszéves Halász az első kísérlete még érvénytelen volt, de a másodikban már centire pontosan annyit dobott, mint ami, az egyéni csúcsa volt. A 76,05 méterrel azonban csak az ötödik helyen állt három kör után.

A verseny igazából már az első sorozatban eldőlt, Pawel Fajdek egy 83,44 méteres dobással sokkolta a mezőnyt. A másik lengyel, Wojcieh Nowicki is nagy formában volt, kétszer is 80 méter fölé került, 80,31-gyel lett második.

Igazi küzdelem csak a harmadik helyért volt. Halász második dobása után is 76 méter közelében maradt. Az ötödik sorozatban kicsit gyengébbre sikerült a kísérlete, de az utolsó körben 78,85 méterre repítette a kalapácsot a mezőny legfiatalabb tagja. Erre a kísérletre már az utána dobó olimpiai bajnoki címvédő, Dilsod Nazarov sem tudott válaszolni.

Fotó: Fehér János/index.hu Pawel Fajdek gratulál Halász Bencének

„Hihetetlen, hogy ekkorára sikerült a dobásom, az egyéni csúcsbeállítás után éreztem, hogy még van bennem, de ilyen javulásra nem számította. Az utolsó három dobásom technikailag összeszedettebb volt, több sebességet tudtam belevinni" – nyilatkozta Halász.

Edzője, Németh Zsolt elmondta, hogy várták a jó eredményt. Az utóbbi időszakban kezdték csak csökkenteni a terhelést Halászon, aki súllyal, diszkosszal és kalapáccsal is dolgozott az edzéseken. Németh azt gondolta, hogy már a hétvégén egyéni csúcsot javít tanítványa, de a hétvégi izraeli csapat Európa-bajnokságon nem voltak adottak ehhez a feltételek. Halásznak ezután nem is volt sok pihenője, hiszen egyből Ostravába utazott.

Németh kiemelte, a sérüléssel küzdő, emiatt most csak nyolcadik helyen végző Pars Krisztián törte ki nekik az utat. Pars korábbi ostravai győzelmei jó ajánlólevél volt Halásznak is. A női mezőnyben is volt magyar versenyző, Gyurátz Réka a nyolcadik helyen végzett.

Halász az egyéni csúcsa után sem az augusztusi felnőtt vb-re gondol, elsődleges célja, hogy az U23-as Európa-bajnokságon szerepeljen jól. Azt mondta, a mostani eredménnyel ott is elégedett lenne.