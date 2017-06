A riói szuperember Bolt csúcsára hajt, de nem azokra, még

Az ostravai Zlatá Tretrán több olyan futószámot is rendeznek, amelyek nem szerepelnek a világversenyek műsorán. A 800 világcsúcstartója, David Rudisha így ezer méteren, a 400 méteré, Wayde van Niekerk pedig 300-on indul majd. Mo Farah utolsó tízezer méterét futja a pályán a világbajnokság előtt.

Rudishának nem szokatlan, hogy nem hivatalos távokon indul, többször versenyzett már 600-on. A sajtótájékoztatón azt mondta, sokkal kisebb rajta a nyomás ezeken, nagy elvárások nélkül futhat.

Ezren most először fog versenyezni, már tudja, hogy milyen taktikát választ. „Kicsit túl van már a határaimon, sok az a plusz kétszáz méter, de kíváncsi vagyok, mi van 800-on túl. Nem lehet őrülten bekezdeni, 1:46-ot tervezek két körre, majd az utolsó kétszázat megnyomva 2:15-öt érhetek el."

Idén minden a világbajnokságról szól, az egymás után kilenc olimpiai vagy világbajnoki döntőben veretlen Mo Farah is arra készül. Ostravában lesz utolsó pályaversenye, a vb után már csak az utcai futásra koncentrál. „A csúcson kell abbahagyni. Izgalmas út volt, de tovább kell menni, egyszer mindennek vége szakad. Egy kicsit azért szomorú vagyok, de arra is gondolok, hogy van még elintézetlen ügyem az utcai futásban" – utalt arra, hogy 2014-ben elmaradt a várakozásoktól, amikor a London Marathonon versenyzett.

Wayde van Niekerk háromszázon Usain Bolt pályacsúcsát is megdöntheti, ez egyébkén a világ második legjobb eredménye (30,97) is, igaz, a három sprinttávon is nagyszerű időket tudó futó egy kicsit bizonytalan. „Elég gyorsan mozogtam 100-on és 200-on, de még elég sokat kell tennem azért, hogy erős legyek a 300-hoz és a 400-hoz, de ez is egy lépcsőfok lesz ahhoz, hogy lemérjem, hol tartok."

„Ez egy kemény teszt lesz, megnyomom majd, hogy érezzem, mit tudok, de ha nem érném el a célvonalat, remélem, lesz majd aki összeszed" – mondta Van Niekerk, aki már többször teljesen kifutotta magát: a 2015-ös vb-n is hordágyon vitték le a 400-as döntő után.

A dél-afrikai futó idén 100-on és 200-on versenyzett, mindkét távon egyéni csúcsot futott. Amikor arról kérdeztem, hogy a következő években koncentrál-e ezekre jobban, azt felelte, hogy szívesen fókuszálna ezekre is, de ez leginkább azon múlik, mennyit jár edzőterembe, és hogy el akarja-e venni az időt a négyszázas felkészülésből. Felvetettem, hogy futhatna Usain Bolt ellen is kétszázon, de Van Niekerk kitért a válasz elől, inkább csak méltatta a búcsúzó Boltot, és arról beszélt, hogy jön már a következő generáció.

Van Niekerk már itt van, és az augusztusi vb-n egy kemény versenyprogrammal hat napon fog futni. Újra sokkolhatja a világot egy világcsúccsal, ahogy a riói olimpián.