Baji Balázs századról századra faragja az országos csúcsot

Halász Bence keddi harmadik helye után újabb magyar siker született az ostravai atlétikai versenyen. Baji Balázs 110 méteres gátfutásban a második lett, és egy századdal megjavította néhány hete elért országos rekordját, az új csúcs 13.23. Háromszáz méteres síkfutásban pedig Wayde van Niekerk állított fel nem hivatalos világrekordot.

Baji jól rajtolt, tisztán vette az akadályokat, majd a végén is jól bírta a távot, Darien Garfieldet azonban már nem tudta megszorítani, a francia 13.09-cel nyert, de a magyar gátas második helye is elég biztos volt. Egy tizedet vert a ciprusi Milan Trajkovicra.

Fotó: Fehér János / Index Baji Balázs Ostravában futott országos csúcsa után

„Nagyon jó futás volt, pedig annyira kirobbanó formában nem is voltam. Fizikailag rendben vagyok, de a hétvégi csapat-Eb utáni utazás kicsit megviselt. Úgy álltam oda a rajthoz, hogy nagyon figyelek a technikára. Vigyáztam, hogy ne vigyen el a verseny heve. Nagyon jó a hangult, nagyon jó a közönség, itt csak jót lehet futni, függőséget okozó pillanatok ezek. A győztes időt látva, azt gondoltam, hogy én is 20 alá kerülhettem, de csalóka volt egy kicsit. " – mondta a gátfutó, akinek eddig is a Zlatá Tretra volt az egyik kedvenc versenye. Utánpótlás Eb-n itt lett érmes, majd többször jó futamai voltak Ostravában.

Wayde van Niekerk újra bebizonyította, hogy a világ legnagyobb atlétái között van a helye. A világversenyek hivatalos programjában nem szereplő háromszáz méteren döntött meg Michael Johnson legjobb idejét négy századmásodperccel, 30.81 az új csúcs, és Usain Bolt is eggyel hátrébb csúszott az örökranglistán. A jamaicai hét évvel ezelőtt éppen Ostravában futott 30.97-et.