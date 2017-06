Csak pénzzel még Usain Boltot sem lehet meggyőzni

Minden versenyszervező legalább a fél karját adná azért, ha az ő eseményén indulhatna Usain Bolt, akit sok helyen magával az atlétikával is azonosítanak. A nyolcszoros olimpiai bajnok a csehországi Ostravába szinte hazajár, kilencedszer fog ott indulni. A Zlatá Tretra menedzsere, Alfonz Juck elmondta, hogyan győzik meg Boltot, hogy őket, egy 300 ezres várost válasszon.

Az atlétikában a legnagyobb pénzek és jobbára a legerősebb mezőnyök is a Gyémánt Ligában vannak. Ezekből egy évben van 14, olyan nagyvárosokban, mint Párizs, Peking vagy Doha, Bolt mégis csak elvétve indul ezeken. Nem a rajtpénzén múlik.

„Az alap, hogy ezt a díjat mi is kifizetjük, anélkül nem is történne semmi. De mi mindig az ő igényeit nézzük. Ő szabja meg a verseny időpontját is, hogy mikor jó neki, hogyan illik a programjába, a Zlata Tretrának ezért nincs kötött helye a versenynaptárban. Azt is megmondhatja, hogy milyen számban akar indulni" – mondta Juck az Indexnek.

A futó és a verseny kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza. Bolt már 2004-ben, szinte ismeretlenként meghívást kapott Ostravába, de akkor sérülés miatt nem indult el. 2006-ban, még mindig nem világbajnokként, már futott. Aztán évről-évről visszatért.

Fotó: Pavel Lebeda/Zlatá Tretra (sport-pics.cz Alfonz Juck (balról) és Usain Bolt a Zlatá Tretra sajtótájékoztatóján

„Régóta az a szándékunk, hogy olyan tehetségeket hozzunk a versenyünkre, akik a jövőben lesznek sikeresek. Bolttal is így volt ez, de említhetem Yohan Blake-et is. Wayde Van Niekerknek (a 400 méter világcsúcstartója és olimpiai bajnoka) is ez volt az első európai nagy versenye, de David Rudisha (a 800 méter világrekordere és olimpiai bajnoka) is sokszor futott már nálunk" – mondta a szervező.

Mindig próbálnak egy-két újítást is bevezetni, ők voltak az elsők, akik számok helyett a sportoló nevét írták a „rajtszámra". Ezek is lehetnek vonzóak egy versenyzőnek, de Juck szerint Ostrava azért is fekszik Boltnak, mert nincs akkora feszültség, mint mondjuk a római vagy a pekingi Gyémánt Ligán. „Itt nyugodt körülmények várják, nem állítják meg állandóan több ezrek, az emberek mellette állnak."

Erről elég hamar én is megbizonyosodhattam, amikor az utcán Boltba és kisebb bandájába ütköztem. A nyolcszoros olimpiai bajnok lazán átsétált a szállodájától pár száz méterre lévő edzőpályára. Ostrava külvárosában alig mozgott valaki, aki arra jár, az sem nagyon nézte meg, ki vonul ott zenére.

És itt az ideje, hogy felfejtsük a magyar szálat is Bolt és a Zlatá Tretra viszonylatában. Bár már Magyarországon külön verseny is viseli Gyulai István nevét (július 4-én lesz a következő), Ostravában 2006 óta az egyik szám mindig Gyulai István Memorial-ként megy. A legelső éppen Bolt 2006-os százméteres versenye volt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori magyar főtitkára sokat segített Jucknak a kezdeti időben, így a szervező tiszteletből emléket állított barátjának és munkatársának.