Egyszerű tornacipőben száguld a legjobb női sprinter?

Nem kérdés, hogy a jamaicai Elaine Thompson uralja a női százat az elmúlt időszakban, de azért az tőle is túlzásnak tűnik, hogy nem szögesben, hanem egyszerű edzőcipőben veri a legjobb sprintereket.

A londoni Gyémánt Liga középfutamában Thompson még kikapott, de a döntőben megmutatta, miért a legjobb. Eléggé beragadt a rajtnál, de a táv végét nagyon jól bírta, nem lassult le, mint a többiek, így még pont időben előzte meg a vb-ezüstérmes Dafne Schipperst. Arra egyelőre nincs magyarázat, hogy miért ilyen cipőben futott Rió 100-as és 200-as olimpiai bajnoka. Többen azt tippelik, hogy a látszat csal, és nagyon apró szögek azért voltak a cipőtalpban.

Thompson 10.94-es ideje nem akkora durranás, idén futott már 10.71-et is, de Londonban azért született két elég nagy eredmény. A botswanai Nijel Amos 800-on bejelentkezett a vb-aranyra is 1:43.18-as futásával, ez az idei legjobb idő. Női 400-on pedig Allyson Felix mutatta meg, hogy nem kopik a sebessége, 49.65-tel nyert. Ez is a világ idei legjobb eredménye.

A győztesek:

férfiak:

100 m: Chijindu Ujah (brit) 10.02 mp

200 m: Ameer Webb (amerikai) 20.13 mp

400 m: Michael Cherry (amerikai) 45.02 mp

800 m: Nijel Amos (botswanai) 1:43.18 p

1500 m: Chris O'Hare (brit) 3:34.75 p

3000 m: Mo Farah (brit) 7:35.15 p

110 m gát: Aries Merritt (amerikai) 13.09 mp

400 m gát: Kerron Clement (amerikai) 48.02 mp

távolugrás: Jeff Henderson (amerikai) 8,17 m

diszkoszvetés: Daniel Stahl (svéd) 66,73 m



nők:

100 m: Elaine Thompson (jamaicai) 10.94 mp

400 m: Allyson Felix (amerikai) 49.65 mp

800 m: Charlene Lipsey (amerikai) 1:59.43 p

1 mérföld: Hellen Obiri (kenyai) 4:16.56 p

100 m gát: Kendra Harrison (amerikai) 12.39 mp

400 m gát: Janieve Russell (jamaicai) 54.02 mp

rúdugrás: Ekaterini Sztefanidi (görög) 4,81 m

távolugrás: Tianna Bartoletta (amerikai) 7,01 m

magasugrás: Marija Laszickene (orosz) 2,00 m

gerelyhajítás: Barbora Spotakova (cseh) 68,26 m