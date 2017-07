Sok szenvedélyes csók, és kész is a képtelen doppingügy

A doppinggal megbukott sportolók jó része mindig tud valami magyarázattal szolgálni, ennek egy része hihetetlenül hangzik, de van, amikor mégis elfogadják. A 400 méteres síkfutás amerikai bajnoka úgy úszta meg az eltiltást, hogy sok csókolózásra és gyógyszert szedő barátnőjére hivatkozott.

Gil Roberts 2014-ben 400 méteren lett az USA -bajnoka, tavaly pedig olimpiai bajnok is lett a 4x400 méteres váltóval. Március 24-én levette doppingmintája lett pozitív, a teljesítménynövelő szerek elfedésére szolgáló probenicidet mutatták ki nála.

Gil a riói olimipián ünnepli a 4x400 méteres váltófutásban szerzett aranyát

Roberts érdekes védekezéssel állt elő. Barátnője, Alex Salazar Indiában arcüreggyulladást kapott, és még ott elkezdte kezelni magát. Egy helyi férfitől kapott gyógyszert rá. Salazar nem tud lenyelni tablettákat, ezért feltört kapszulából kiöntött por formájában szedte az orvosságot.

Salazar pár nappal később visszatért az Egyesült Államokba, és helyi sportdöntőbíróság előtti azt vallotta Roberts, hogy „amikor csak együtt voltak, gyakran és szenvedélyesen csókolóztak."

Salazar otthon is szedte a gyógyszereket, néhány órával azelőtt is bevett egy adagot, hogy megérkeztek volna a doppingellenőrök. Persze addig is csókolóztak Robertsszel. A futó azt feltételezi, hogy csak így juthatott be a szervezetébe a tiltott szer. Ezt egy szakértő, Pascal Kintz is elképzelhetőnek tartotta, mert a probenicidet csak nagyon kis mennyiségben találták meg Roberts vizeletmintájában, a szert pedig nagy dózisban kell szedni, hogy értelme legyen. Igaz, ezt az Amerikai Doppingellens Ügynökség tanúként megidézett orvosa nem látta elfogadható magyarázatnak, szerinte a nő nyálából nem kerülhetett át ekkora mennyiség.

A csókos védekezés nem először fordul elő a sport történetében, legutóbb a rúdugrás világbajnoka, Shawn Barber menekült meg kokainos csókra hivatkozva, de a teniszező Richard Gasquet is ezzel védekezett.