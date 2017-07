A nyúl se látott, se hallott

A rabati Gyémánt Liga zárószáma a 3000 méteres síkfutás volt. Nem véletlenül. A helyi sztárt, Abdelaati Iguidert akarták ünnepelni. Végül volt is miért, de már a rajt nagyon emlékezetes lett.

Közép- és hosszútávfutásban nem a rajtnál nyert századok dönteni, ezért elég ritka, hogy kiugrik valaki. Most megtörtént, vissza is lőtték a rajtot. Ezt egy futó kivételel mindenki észrevette. A nyúlként szerződtetett Adil Briami viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna. Nagy iramban végig is nyomta az első kétszáz métert. Ott is csak azért állt meg, mert a bírók leintették.

Briami aztán az újra elindított futamon is élre tört és tette a dolgát. Iguider is, jól hajrázva győzött a spanyol Adel Mechaal előtt.

Férfi 3000 méter akadályon sem ment mindenkinek simán a verseny. A marokkói Sigueni a mezőny közepén haladva egyszerűen neki szaladt a vizesárok előtti akadálynak. Eléggé zavarba jöhetett, mert meg sem próbált az akadály fölött átjutni, kikerülte, ahogy a vizesárkot is. Ekkor még tovább futott, de végül nem fejezte be a versenyt. A marókkiak azonban így is örülhettek, mert El Bakkali nyerte meg a futamot.