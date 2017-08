Irritáló ünnepléssel futott be a világbajnok

Az atlétikai világbajnokság férfi 3000 méteres akadályfutásának favoritja az amerikai Evan Jager volt, aki bátran versenyzett, de nem tudta megtörni Kenya 1987 óta tartó uralmát a távon. Conseslus Kipruto meg se várta a célba érkezést, nagy arccal kezdett ünnepelni az utolsó 30 méteren.

Kipruto of Kenya wins the 3000 m Steeplechase at the world champs in London https://t.co/4jppTgukqC — AFRICAN SPORTS MONTH (@ASMONTHLY) 2017. augusztus 8.

Ahogy a kenyai győzelmeknek, ennek is hagyománya van, a négyszeres világbajnok Ezekiel Kemboi is mindig szerette valami extrával, rendszerint a 8-as pályára kifutással feldobni a befutóját. Kemboi ezúttal is volt a mezőnyben, de nem tudott beleszólni a versenybe. Már az is óriási, hogy egyáltalán eljutott ideáig, 2003 óta nyolcadik vb-döntőjét futotta.

A szezon legjobb idejével érkező Jager tudta, hogy akkor van esélye, ha erős tempót diktál, mert a hajrában sebezhető. Az amerikai talán kicsit későn kezdett neki az iramdiktálásnak, nagyjából a féltávtól állt élre. Szét is húzta a sort, négyen maradtak elöl. Kemboi később leszakadt. Az utolsó körben Kipruto tört előre, majd a vizesároknál a marokkói Szufiane Elbakkali is mellé ment.

A hajrában Jager lemaradt, Kipruto maradt a legfrissebb, így mutogatva finiselt, a második Elbakkali még így is megölelte. A marokkói aztán sírva ünnepelt. Jager pedig letörve vette tudomásul a harmadik helyet, amiért még küzdenie is kellett, nagy tempóval érkezett mögötte a francia Mekhdissi.

A férfi 400 méteres döntő nem volt ennyire izgalmas, a világcsúcstartó Wayde Van Niekerk dominált. A dél-afrikainak jól jött, hogy visszalépett a megbetegedő Isaac Makwala, így legkeményebb ellenfele maradt távolt. Van Niekerk célegyenesben már nagyon tisztán vezetett, még azt is megengedhette magának, hogy lazítson az utolsó húsz méteren. Szó sem volt olyan ájulásos befutóról, mint két évvel ezelőtt. Neki most minden lépés számít, mert duplázni szeretne a vb-n, a kétszáz méterre is spórolnia kell. Azért a 44 másodpercen belüli idő még így is összejött neki. A második helyre a bahamai Steven Gardiner érkezett, a harmadik pedig a katari Abdelah Harún, aki Ázsia első érmét szerezte meg ezen a távon.

Barbora Špotáková tíz éve már volt egyszer világbajnok, sőt két olimpiát is nyert azóta, de a vb-k nem mentek tökéletesen a cseh világcsúcstartónak. Most a második sorozatban állt az élre, és nagyon nem is kellett aggódnia, a kínai Li Ling-vej is félméternyire maradt mögötte.

Rúdugrásban az elmúlt tíz év legnagyobbjának a francia Renaud Lavillenie számít, de valahogy mindig elszúrta a vb-ket, bármilyen jó formában is volt, így csak bronza és ezüstje van. Londonban nem is lehetett vele favoritként számolni, mert sokat volt sérült, a harmadik helye most inkább bravúr. A számot az idén még veretlen Sam Kendricks nyert, az amerikai nagy formában ugrott, 589-ig minden elsőre vitt. Az 595-öt ugyan csak harmadikra ugrotta át, de erre rajta kívül más nem volt képes.

Eredmények:

férfi 400 m:

1. Wayde van Niekerk (Dél-afrikai Köztársaság) 43.98 másodperc

2. Steven Gardiner (Bahama) 44.41

3. Abdelah Harun (Katar) 44.48



férfi 800 m:

1. Pierre-Ambroise Bosse (Franciaország) 1:44.67 perc

2. Adam Kszczot (Lengyelország) 1:44.95

3. Kipyegon Bett (Kenya) 1:45.21



férfi 3000 m akadály:

1. Conseslus Kipruto (Kenya) 8:14.12 perc

2. Szufian Elbakkali (Marokkó) 8:14.49

3. Evan Jager (Egyesült Államok) 8:15.53



férfi rúdugrás, világbajnok:

1. Sam Kendricks (amerikai) 5,95 méter

2. Piotr Lisek (Lengyelország) 5,89

3. Renaud Lavillenie (Franciaország) 5,89



női gerelyhajítás:

1. Barbora Spotakova (Csehország) 66,76 méter

2. Li Ling-vej (Kína) 66,25

3. Liu Huj-huj (Kína) 65,26