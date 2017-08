Öt fekvőt is lenyomott a karanténos futó

Isaac Makwala az ellenfeleinél két nappal később, egyedül futva jutott be a 200 méteres síkfutás világbajnoki elődöntőjébe.

Furcsa döntést hozott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, amikor esélyt adott Makwalának, hogy 200 méteren versenyezzen, de ennyivel tartoztak is neki azok után, hogy az erősebb számában, a 400 méteren nem induhatott el a döntőben. Valószínűleg egy éremtól is megfosztották a botswanait. Egy betegség miatt karanténba helyezett atléta történetét itt olvashatják.

A 200 előfutamait még hétfőn rendezték, elvileg ki is alakult az elődöntő 24 fős mezőnye, de csatlakozhat hozzájuk Makwala is. A sprinternek az eredetileg neki sorsolt pályán, a hetesen futva kellett 20,53-at vagy jobbat futnia, hogy továbbjuthasson.

Már egyedül futni sem az igazi, de még nehezebbé tette a kísérletét a szakadó eső és nagyjából 15 fokos hőmérséklet. Makwala időfutama azonban így is jól sikerült, 20.20-at futott. A befutója után pedig gyorsan lenyomott öt fekvőtámaszt is, talán ezzel is azt akarta bizonyítani, hogy egészséges.