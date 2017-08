Márton Anita világbajnoki ezüstérmes lett súlylökésben

Baji Balázs bronzérme után Márton Anita ezüstérmet szerzett a londoni atlétikai világbajnokságon. A súlylökő az utolsó sorozatban mentette meg versenyét, a negyedik helyről lépett előre a másodikra. Addig legjobb dobásán több mint hatvan centimétert javított. 19,49-cel lett ezüstérmes.

Márton Anita a keddi selejtezőben is elég nyilvánvalóvá tette, hogy számolni kell vele, első kísérletével, 18,76-os dobással bejutott a döntőbe. Ez egyébként a selejtező harmadik legjobb eredménye volt, a kínai Kung Li-csiao (Lijiao Gong) 18,97-tel, az amerikai Michelle Carter 18,92-vel dobta túl. A döntőben is ők voltak a legkeményebb ellenfelei, és váratlanul a jamaicai Thomas-Dodd is veszélyes lett rá.

"Érem volt a célom ezen a világbajnokságon. Nagyon kemény verseny volt, de azt vártam, hogy a dobogón legyek, mert a világranglistán a harmadik voltam. Sok örömöt okozott, hogy éreztem és hallottam ezt a közönséget. Sok magyar szurkoló is szorított itt értem. Nagy dolog ez az ezüst Magyarországnak Baji Balázs bronzérmével együtt. Végig a harmadik helyen voltam, de az ötödik sorozatban a jamaicai elém került, és hirtelen negyedik lettem. Tudtam, hogy képes vagyok javítani, tudtam, hogy 19 fölé kerülhetek, és meg is csináltam" – nyilatkozta az ezüstérmes a vb médiaszolgálatának.

Márton Anita a 2015-ös vb óta minden világversenyén érmet nyer. 2016-ban fedettpályás vb-n volt második, a szabadtéri Eb-n is ezüstérmes is lett tavaly, majd Rióban nyert bronzérmet. Idén meg egy fedetpályás Eb-arannyal startolt.

A vb-k történetében ez a második olyan érem, amit atlétanő nyert, korábban csak Ináncsi Rita volt dobogós, még az 1995-ös göteborgi vb-n lett harmadik hétpróbában.

A verseny közvetítése kísérletről kísérletre

Londonban szakad az eső, ami nem teszi ideállisá a súlylökők helyzetét sem. Könnyen kihűlhetnek, és a dobókör is csúszhat.

1. kör: Márton Anita 18,50 méterrel kezdett, ami biztató kísérlet. A negyedik helyen áll vele. Kung 19,16-tal vezet. Carter 18,82-ig jutott, a jamaicai Danniel Thomas-Dodd 18,70-et lökött. másik kínai, Kao tudott még 18 méter fölé kerülni, a többiek nem tűnnek veszélyesnek. Saunders kísérlete érvénytelen volt.

2. kör: Márton elég nagyot javított, 18,89-et dobott, ezzel pillanatnyilag a második. Kung is javított, már 19,35-tel áll az élen. Carter csak négy centit tett rá előző dobására, így 18,86-tal a harmadik.

3. kör: Ezúttal nem tudott rápakolni az előző dobására a magyar atléta, 18,65-ös lett a dobása. Carternek viszont összejött a javulás, 19,14-gyel előzte meg Mártont. Thomas-Dodd is javítani tudott, de 18,76-tal csak a negyedik helyre jött fel.

4. kör: Ebben a körben sem sikerült Márton dobása, 18,33-at ért csak el. De nem csak ő van távol egyéni legjobbjától, az eső ellenfeleire is erősen hat.

5. kör: Márton újra felívelő pályán, de a 18,54-es dobásával nem tud előrelépni, és már Thomas Dodd is előtte van, két centivel ledobta a dobogóról a magyart. Mártonnak azonban specialitása az utolsó kísérletekből kihozott nagy eredmény, most is ebben kell bíznia.

6. kör: Thomas-Dodd legalább nem javított utolsó kísérletében. Márton Anita óriásit dobott, 19,49-ig szállt a golyó. Carter nem tudott rá válaszolni. A magyar súlylökő ezüstérmes.

Az utolsó sorozatok legjobbja

A szegedi súlylökő igazi versenyzőtípus, nagyon jól tud összpontosítani, rendszerint éles helyzetben dobja a legnagyobbat, sorozatról sorozatra képes előrelépni. A két évvel ezelőtti világbajnokságon is országos rekorddal, 19,48-cal lett negyedik, a 2015-os fedettpályás Eb-n, majd a 2016-os fedettpályás vb-n is legjobbját túlszárnyalva lett első, illetve második, majd a riói olimpiai döntőben is szenzációs eredménnyel szerzett bronzérmet, 19,87-re javította rekordját.



Idén is kiegyensúlyozottan teljesített, a fedettpályás szezonban sorra szerezte a győzelmeket és a dobogós helyeket, öve lett az World Indoor Tour összetett első helye, majd a belgrádi Eb-n megvédte címét. Szabadtéren is jöttek a sikerek, itthon megnyerte a Gyulai Memorialt, a Gyémánt Ligában pedig a szakági pontversenyben lett első, két második, egy harmadik és egy negyedik hellyel.



Márton Anita minden évben úgy megy neki a szezonnak, hogy átlépje a húszméterest határt. Ez nem is tűnik lehetetlennek, folyamatos a fejlődése, Rióban is elég közel járt már ehhez. Idei legjobbja 19,63 méter volt. A mostani körülmények között erre azonban nem volt valós esélye.



Márton nemcsak atlétikában, súlylökésben és diszkoszvetésben országos bajnok, hanem súlyemelésben is nyert már kétszer.

Eredmények:

női súlylökés:

1. Kung Li-csiao (Kína) 19,94 m

2. MÁRTON ANITA 19,49

3. Michelle Carter (Egyesült Államok) 19,14

női 400 m:

1. Phyllis Francis (Egyesült Államok) 49.92 mp

2. Szalva Eid Naszer (Nahrein) 50.06

3. Allyson Felix (Egyesült Államok) 50.08

férfi 400 m gát:

1. Karsten Warholm (Norvégia) 48.35 mp

2. Yasmani Copello (Törökország) 48.49

3. Kerron Clement (Egyesült Államok) 48.52