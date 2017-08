Usain Bolt kedvenc távján török sprinter nyert

A török Ramil Guliyev nyerte a férfi 200 méteres síkfutást 20.09-cel, két századmásodperccel verte a dél-afrikai Wayde Van Niekerket, a harmadik a trinidadi Jereem Richards lett, ő egy ezreddel maradt el Van Niekerktől.

Az előző négy világbajnokságon nem nagyon volt kérdés, hogy ki nyer. Usain Bolt mindig behúzta kedvenc távját. A jamaicai utolsó vb-jén azonban nem vállalta ezt a számot, így elég nyitottá vált a verseny. Már csak azért is, mert a szezonban nem volt senki, aki igazán uralta volna a kétszázat. A harmadik legjobb idővel rendelkező Christian Coleman a vb-n nem vállalta ezt a számot, az olimpiai dobogós Andre De Grasse pedig lesérült a verseny előtt.

A szezon legjobbját, a 400-tól furcsa körülmények között távol tartott Isaac Makwala futott, 19,77-tel, de mégis a dél-afrikai Wayde Van Niekerket tartották a legnagyobb favoritnak. Igaz, azt ő sem nagyon tudta, hogyan birkózik meg a 200/400 duplával. A 200 elődöntőjében már elég fáradtan futott.

A 200-as döntőben viszont már jól mozgott a dél-afrikai, a kettes pályán futva nagyon jól jött a végén, de Guliyevet már nem tudta megelőzni. A török az élen jött ki a kanyarból, az egyenesben fej fej mellett haladt Van Niekerkkel, és az utolsó lépéseken lazább maradt, nem vesztett a tempójából. Makwala is elég jól kezdett, de a második százra elfogyott sok lehetett neki a tegnap futott két kétszáz méter. Végül csak hatodik lett. A második százat Richards is megtolta, de ő is kicsit későn érkezett.

„Ez nem sokk, de még nem hittem el, nagyon sokat jelent ez nekem. A legjobbamat mutattam végig a versenyen, aztán pont időben hoztam a legjobb futásomat. A legjobb atléták ellen versenyeztem, és egyáltalán nem érdekelt, hogy a figyelem rájuk irányult. Talán legközelebb mindenki velem foglalkozik majd" – nyilatkozta Guliyev.

Eredmények:

férfi 200 méter:

1. Ramil Gulijev (Törökország) 20.09 másodperc

2. Wayde van Niekerk (Dél-afrikai Köztársaság) 20.11

3. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 20.11



férfi hármasugrás:

1. Christian Taylor (Egyesült Államok) 17,68 méter

2. Will Claye (Egyesült Államok) 17,63

3. Nelson Evora (Portugália) 17,19



női 400 méter gát, világbajnok:

1. Kori Carter (Egyesült Államok) 53.07 másodperc

2. Dalilah Muhammad (Egyesült Államok) 53.50

3. Ristananna Tracey (Jamaica) 53.74