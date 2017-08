Elfelejtette a vb-döntőben, hogy a vizesárokba is ugrani kéne

Már az is elég szenzáció, hogy két amerikai vitte el az első két helyet a Kenyában született futónők előtt 3000 akadályon, de arra már nincsenek is szavak, hogy a világbajnoki döntőben valaki képes megfeledkezni a vizesárokról.

Körülbelül nyolcszáz méternél járt a mezőny, amikor az élen álló Beatrice Chepkoech nem fordult rá a vizesárokra, hanem haladt tovább a négyszázas pálya vonalát követve. Majdnem megvezette a többieket is, de rajta kívül mindenki más bevágott egy kis tolongás után. Chepkoech már csak a gát vonalában vette észre, hogy a többiek már ugranak is bele az árokba. Visszafordult, majd ő is vette az akadályt. Az eltékozolt másodpercek ellenére még az élbolyba is visszaküzdötte magát.

A sorban volt még egy szakadás, egy bukás miatt vált ketté a mezőny, hamar eldőlt, hogy csak 5-6-an pályázhatnak az érmekre. Sokáig Ruth Jebet vezetett, de az utolsó körre elfáradt, a kenyai Jepkemoi állt az élre. Az utolsó háromszázat két amerikai is megnyomta, először Courtney Frerichs lépett fel Jepkemoi mellé, de Emma Coburn ritmusváltása volt a döntő. Már a vizesároknál gyorsított, majd jó gátvételi technikával otthagyta Jepkemoit, és egyre jobban távolodott a célegyenesben, végül világbajnoki csúccsal nyert, Frerichs is meglépett, másodikként futott be.

Dafne Schippers már a százon szerzett bronzérmével jelezte, hogy nagy formában van, a kétszáz pedig még inkább az ő száma. A döntőben hozta is magát a világbajnoki címvédő holland, végig vezetve nyert. Ugyan nagyon szorosan a nyakán volt az elefántcsontparti Marie-Josée Ta Lou, de Schippers végig relaxált maradt. A harmadik helyre a rosszul kezdő Shaunae Miller-Uibo futott be elsöprő utolsó ötven méterével.

A női távolugrás is nagyon szoros versenyt hozott. Az első és a negyedik helyezett között csak hat centi volt a különbség. Az amerikai Britney Reese a harmadik sorozatban állt élre 7,02 méterrel, de nem volt nagyon biztonságban, az ötödik körben az orosz Darja Klisina ugrott nagyon közel hozzá, 7,00-át mértek neki, az utolsó kísérletével pedig Tiana Bartoletta is veszélyeztette, ő végül 6,97-tel zárt. Ezzel pont egy centivel lökte le a dobogóról a szerb Ivana Spanovicsot. A szerbek óvtak is, azt állították, hogy Spanovics utolsó kísérletét rosszul mérték le, jóval több volt, mint 6,91. A zsűri az ugrásról készült videót visszanézve azonban elutasította az óvást. Reese egészen elképesztő, negyedszer lett világbajnok.

A pénteki döntőkben egyetlen magyar atléta szerepelt, az élete első felnőtt világversenyén induló Halász Bence a kalapácsvetés 12-es döntőjébe jutott be. A legjobb nyolc még nem jött össze neki, 74,45-ös dobása a 11. helyre volt elég. A húszéves atlétának azonban még sok lehetősége lesz feljebb lépni. A számot a lengyel Pawel Fajdek, de ezúttal 80 méter alatt maradt, hiába dobta meg ezt a távot az idei versenyeken akár háromszor-négyszer is.

Eredmények:

nők:

200 méteres síkfutás:

1. Dafne Schippers (Hollandia) 22.05 perc

2. Marie-Josée Ta Lou (Elefántcsontpart) 22.08

3. Shaunae Miller-Uibo (Bahama) 22.15



3000 méteres akadályfutás:

1. Emma Coburn (Egyesült Államok) 9:02.58 perc

2. Courtney Frerichs (Egyesült Államok) 9:03.77

3. Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Kenya) 9:04.03



távolugrás:

1. Brittney Reese (Egyesült Államok) 7,02 méter

2. Darja Klisina (orosz, semleges színekben) 7,00

3. Tianna Bartoletta (Egyesült Államok) 6,97



férfiak:

kalapácsvetés:

1. Pawel Fajdek (Lengyelország) 79,81 méter

2. Valerij Pronkin (orosz, semleges színekben) 78,16

3. Wojciech Nowicki (Lengyelország) 78,03

...11. HALÁSZ BENCE 74,45