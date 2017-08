Usain Boltot ma éjjel lehet utoljára látni futni

A 4x100 méteres váltóban döntőbe jutott Jamaica is az Angliában zajló atlétika-világbajnokságon. A jamaicaiak a második selejtezőben futottak, meg is nyerték a futamukat, 37.95-ös idővel jutottak az esti döntőbe. A csapat utolsó váltója Usain Bolt volt, aki elsőként vette át a botot, arra is volt ideje, hogy áttegye a másik kezébe, a saját százát könnyedén véve ért célba francia versenytársa előtt.

Usain Boltot így egyszer még láthatja a világ futni, szombaton este 22.50-kor a 4x100-as döntőben. Aztán az elmúlt tíz év legmeghatározóbb, és a történelem legsikeresebb atlétája örökre visszavonul.

Fotó: Patrick Smith / Getty Images Hungary

A döntőbe az USA, Nagy Britannia, Jamaica, Franciaország, Kína, Kanada, Japán és Törökország jutott.