A legőrültebb befutóval búcsúzott a négyszeres olimpiai bajnok

Mo Farah utolsó pályaatlétikai versenye emlékezetesre sikerült, egy őrült, lökdösődős hajrában győzött a zürichi Gyémánt Liga-döntő ötezer méteres versenyén.

A brit futó legutóbbi versenye, az ötezer méter világbajnoki döntője nem sikerült tökéletesre, hazai pályán Londonban kapott ki a jól hajrázó etióp Mukta Edristől. A zürichi verseny így visszavágó lehetett.

Ahogy a vb-n most is ugyanaz a négy futó maradt legelöl az utolsó körben, bár most jóval gyorsabb volt a tempó, mint akkor. Farah-t Edris, egy másik etióp, Yomif Kejelcha és az amerikai Paul Chelimo támadta a hajrában.

Farah mindig nagyon gyors az utolsó körökben, de most sem tudott igazán ellépni a legbelső köríven, Edris tartotta vele az iramot, de a két másik futó is nagyon rájött a nyakukra az utolsó métereken. Úgy tűnt, hogy a hármas pálya felé húzódó Edris a legutolsó lépésekkel megverheti Farah-t, de nem tudta végigfutni a távot, a hátulról érkező Chelimo megtaszította, így beesett a célba, miközben Kejelchát is kiütötte.

Edris így is csak négy századdal kapott ki Farah-tól, Kejelcha is csak 13-mal maradt el. A már a vb-n sem igazán sportszerű, most második helyen befutó Chelimót pedig kizárták a lökésért. Húszezer dollárt is elbukott ezzel.