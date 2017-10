Harmincezer ember fut Budapest útjain

Soha annyian nem neveztek még magyarországi futóversenyre, mint a 32. Spar Budapest Maratonra. A kétnapos rendezvényre előzetesen 30 400-an regisztráltak, de még a helyszínen is lehet nevezni. Sokféle táv között lehet válogatni, de azért mégis csak a vasárnapi maraton a klasszikus, ahol az országos bajnoki címekről is döntenek.

Kezdjük mindjárt is ezzel. A nőknél Staicu Simona akár hatodszor is magyar bajnok lehet a 42, 195 kilométeren. A 46 éves címvédő jubilál is, élete negyvenedik maratonján indul. A férfiaknál Józsa Gábor készül a címvédésre, ő negyedik bajnoki címét gyűjtheti be.

A győzelemért csak pár esélyes küzd majd, de a maraton teljesítése ezreknek ér fel egy első hellyel is. A 42 km-nek hétezren vágnak neki, és a futóturizmus erejét jól mutatja, hogy az indulók negyven százaléka külföldi lesz. A három-négy-öt órányi futás városnézésnek is beillik – Budapesten elég jó a pályán vonalvezetés ebből a szempontból, sőt idén visszakerült a Margitsziget is az útvonalba – , és persze utána is töltenek itt pár napot, és elköltenek egy csomó pénzt is, ami miatt sokak már nem csak a lezárásokkal azonosítják a futókat, hanem a szép bevételekkel is.

Kocsis Árpád BSI-versenyigazgató közlése szerint több mint 80 országból érkeztek nevezések, a különböző távokon összesen ötezer külföldi fut, és ez is csúcs verseny életében. Budapest lassan már futófővárosnak számít Európában. Legtöbben a britek lesznek, vagy 800-an, elég sok brazil (90) is jön, de érkezett új-zélandi, chilei és Costa Rica-i nevezés is. Magyarország is elég színes képet mutat, ezer különböző településről regisztráltak futók.

A futóhétvége szombaton 11 órakor indul a 4x2 kilométeres V4-váltóval, majd 600 méteres családi futás és 400 méteres esélyegyenlőségi futam következik. Lassan a távok is növekednek, 2,5 kilométeres maratonka és gyaloglás, valamint 5 kilométeres minimaraton van még a programban.

A vasárnap már inkább a felkészültebb futóknak szól, 9:30-kor indul a maraton, a félmaraton párban és a négyfős maratonváltó. 10:15-kor pedig a 10 és a 30 kilométer startol el.

A szervezők 12 frissítőállomáson többek között 33 ezer banánnal, 60 ezer liter vízzel és 300 kg szőlőcukorral várják a futókat.