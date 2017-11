Negyven év után nyert újra amerikai nő a New York Marathonon

Negyven év után született amerikai győzelem a nőknél a New York Maratonon. Shalane Flanagan az utolsó öt kilométert meghúzva szerezte meg az első helyet a háromszoros győztes Mary Keitany előtt. A férfiaknál a kenyai Geoffrey Kamworor győzött.

A New York Maratont egy ideje már iramdiktálók nélkül rendezik, így inkább taktikus, mint gyors versenyeket lehet látni. A nőknél is elég sokáig maradtak az élbolyban európaiak. Nagyjából 30 kilométernél következett be egy erős iramváltás, így szétszóródott az élboly. Az egyik favorit, Edna Kiplagat is leszakadt.

35 kilométernél még hárman voltak elöl. Keitany és Flanagan mellett Mamitu Daska tartotta a tempót. Flanagan azonban még egyszer ritmust váltott, és lerázta magáról mindkét ellenfelét. Egyáltalán nem tűnt fáradtnak, jól mozogva egyre nagyobb előnybe került, végül 2 óra 26 perc 56 másodperces idővel nyert, a célvonalon teljesen elérzékenyülve, sírva futott át. Keitany 1 perc 1 másodpercet kapva második, a harmadik pedig Daska lett 2:28:08-cal.

A férfiaknál is hasonló volt a verseny felépítése, a favoritok többsége az utolsó kilométerekig együtt maradt – a címvédő Ghirmay Gebreselassie már korábban leszakadt – , így nagyjából az utolsó 10-15 perc döntött. Az idei mezeifutó-világbajnok Geoffrey Kamworor robbantott, Wilson Kipsang és Lelisa Desisa is leszakadt tőle. Úgy tűnt, hogy sima lesz a győzelme, de Kipsang a lejtős részeken közelebb jött hozzá, és az utolsó háromszáz méteren is kivágott egy nagy hajrát, de végül három másodperccel kikapott. A harmadik Desisa lett.