Egyik pillanatban még ünnepelt, aztán ájultan feküdt a célban

Élete utolsó versenyszerű maratonját futotta New Yorkban Meb Keflezighi, aki az egyik pillanatban még vidáman integetett, majd nem sokkal később szinte mozdulatlanul feküdt a célvonalon.

Az eritreai születésű Keflezighi az egyik legnépszerűbb futó az Egyesült Államokban. Ha nem is nyerte magát agyon karrierje során, nagyon kiegyensúlyozott volt a teljesítménye. Több mint egy évtizeden át volt a legjobb maratoni futók között. 2004-ben lett igazán ismert, amikor a pályaversenyzést otthagyva, az athéni olimpián ezüstérmes lett a 42 kilométeres távon. Ugyanebben az évben szerzett második helyet a New York Marathonon. Egy évvel később ugyanitt harmadik volt, majd 2006-ban Bostonban futott be másodikként.

A legnagyobb sikerét 2009-ben érte el, amikor megnyerte a New York Marathont, a nem túl könnyű pályán 2:09:15-ös idővel futott be. 1982 óta vártak amerikai győzelemre, amit ő le is szállított. Hiába öregedett, volt még nagy dobása, a 2012-es olimpián negyedikként futott be, majd 2014-ben a Boston Marathonon is győzni tudott. Ott 1983-ban nyert előtte amerikai.

Ezekkel az eredményekkel bebetonozta magát a köztudatba, sokakat inspirált futásra, és még 40 éves kora fölött is aktív maradt, döntögette a korosztályos világcsúcsokat. A nem túl jól sikerült riói olimpia már közelebb hozta a visszavonulást, végül a vasárnapi New York Marathon lett az utolsó versenye. Oda sem csak örömködni ment, elég keményen végigfutotta a távot, 30 kilométerig az élmezőnnyel tarrott, végül 11. helyen, 2:15:29-cel ért célba.

A gyomorpanaszokkal küzdő Keflezighi az utolsó négyszáz méteren már ünnepelt, integetett a szurkolóknak. Az utolsó méterig minden rendben is volt, a célvonalon azonban váratlanul összeomlott, úgy tűnt, nem nagyon tudta, mi történt vele, még akkor sem, amikor az őt váró családja talpra próbálta állítani.

Keflezighi befutója emlékezetesre sikerült, és valószínűleg ő is inkább a riói olimpia finisét ismételte volna meg, amikor a cél előtt elesett és csak néhány fekvőtámasz után fejezte be a futást.