A 48 éves világbajnok látványosan megkímélte ellenfelét a KO-tól

Roy Jones hamarosan felzárkózik Bernard Hopkins mellé azzal, mert 48 évesen lett profi bokszvilágbajnok. (Hopkins egy évvel idősebben nyert.) Jones a WBF cirkálósúlyú övét szerezte meg.

A címmecsen az ellenfél sem volt fiatal, a kanadai Bobby Gunn 43 évesen küzdött az övért. Jones nem hagyott neki sok esélyt, a meccs elejétől irányított. A hetedik menetben meg is rendítette Gunnt, aki egyre kevésbé tudott bármit is csinálni. Jones talán ki is üthette volna, de hátralépett, játszott az ellenféllel. Végül a nyolcadik menetben a mérkőzésvezető léptette le a kanadait.

Jones négy súlycsoportban, hat világbajnoki címet szerzett korábban. Első övét még 1993-ban szerezte. Korábban őt tartották a legjobb bokszolónak súlycsoportoktól függetlenül. Karrierje során 74 meccse volt, 65-öt megnyert, 47-et KO-győzelemmel.

Többször mondták már, hogy vissza kéne vonulnia, de Jones annak ellenére is maradt a bokszban, hogy 2015 végén csúnyán kiütötték.