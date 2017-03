Harcsa feldogozta a brutális kiütést, visszatér

A riói olimpia után először - magyar idő szerint - szerda este kilenckor lép ringbe Harcsa Zoltán, aki a World Series of Boxing (WSB) elnevezésű félprofi versenysorozat első fordulójában a marokkói Youness Gharroumival mérkőzik a British Lionhearts színeiben.

A 75 kilós ökölvívó egészen decemberig csalódásként élte meg, hogy az olimpián a második körben kiütéssel legyőzte őt a későbbi olimpiai bajnok, a kubai Arlen López. Mostanra azonban kibeszélte magából a történteket és a decemberi műtétéből felépülve újult erővel vágott neki az évnek. Akkor azt mondta, egy életre elvette a kedvét a boksztól a kiütés.

„Hogy folytatni szeretném a bokszot az olimpia után, nem volt bennem kétely. Az átfutott a fejemen, hogy esetleg elmegyek a profik közé, ám gyermekkori álmom az olimpiai érem, és nem szeretném feladni” – kezdte a 24 éves öklöző.

„Már pozitívan gondolok vissza Rióra is. Sok új élményt szereztem, rengeteg embert megismertem. Beszélgettem a hozzám közelállókkal, és ez segített feldolgozni a vereséget. Volt egy könyöksérülésem, műtöttek is, emiatt a Bocskai- emlékversenyt ki kellett hagynom, de most már száz százalékos vagyok” – mondta.

A WSB sorozatban az NBA, NFL-hez hasonló rendszer szerint draftolják a bokszolókat a klubok, Harcsa Zoltánt másodszor választották ki.

„Tavaly nem léptem ringbe, mert a marokkói csapat vízumproblémák miatt nem érkezett meg. Most ismét velük találkozunk, és végre bemutatkozhatok ebben az új világban” – folytatta.

„Óvatosnak kell lenni a marokkóiakkal, nem szabad őket alábecsülni. Harcos stílusuk van, nem adják fel, nagyon szívós bokszolók, akik jól bírják a gyűrődést. Ha jól sikerül ez a kör Londonban, a következő április harmadikán jön az olaszok ellen, az mindenképpen keményebb lesz” – tette hozzá a Vasas-Süllős sportolója.

„A félprofi meccs kondicionálisan elég más igénybevételt jelent, habár ugyanúgy 3 percesek a menetek, mint az AIBA versenyein. Viszont míg ott 3x3-at játszunk, itt 5x3-at – ez jó edzés is, hiszen ha megy, akkor amatőr versenyen biztosan nem lesz problémám a 3x3-al sem. Számomra egyébként azért is fontos a részvétel, mert így sokkal jobban és más körülmények közt is megismerhetnek a bírók is” – fejtette ki.

A legszembeszökőbb különbség egyébként az, hogy ugyanolyan show-jellegű az esemény, mint a profiknál. A tornán három csoportba osztják a csapatokat, mindegyikben 4-4 gárda szerepel, és az első két helyezett jut tovább. Az elmúlt évben a Harcsát választó brit klub harmadikként végzett a csoportjában, így a nagy feladat idén csakis a továbbjutás lehet a céljuk. Ha nem alakul jól a WSB torna a British Lionheartsnak, a magyar ökölvívó akkor sem fog unatkozni.

„Edzőtáborból versenyre, versenyről edzőtáborba fogok utazni, nem leszek otthon annyit, hogy megunja a családom a jelenlétemet” - nevetett Harcsa Zoltán, aki természetesen a félprofi sorozat mellett készül az idei amatőr megmérettetésekre is: az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra.