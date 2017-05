Hívták a Bundesligába, de itthon áll profinak Bacskai Balázs

Befejezte az amatőrök közötti pályafutását Bacskai Balázs, és június tizedikén már a profik között öklözik a középsúlyú magyar bajnoki címért.

A 29 éves Bacskai 2008-ban junior világbajnok volt, 2010-ben a felnőttek közt nyert Eb-t, olimpián nem volt sikeres.

„Már az olimpia után közöltem, hogy szeretnék elmenni profinak, azóta a lehetőségeket jártam végig” – fogalmazott a kétgyermekes családapa.

"Volt egy komoly német ajánlatom, a Bundesligában szereplő csapatomon keresztül, de végül Szellő Imiékhéz hasonlóan én is a Felix Promotion mellett döntöttem. Mindenképp szeretnék teljes karriert befutni a hivatásosak között is. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy eddigi mesterem, Erdei Zsolt elnökké választása miatt új helyzet állt elő.”

Bacskai ellenfele Harcsa Norbert lesz, a küzdelem 10 menetig tart.