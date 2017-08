Mayweather: Papíron McGregor az esélyesebb

Mióta június 15-én hivatalossá vált, hogy ringbe lép egymás ellen a 49-0-s mérleggel visszavonult Floyd Mayweather és a bokszra váltó MMA-király Conor McGregor, folyamatosak voltak az odamondogatások mindkét fél részéről. Mayweather eddig folyamatosan azt hangoztatta, dominálni fog a mérkőzésen, egy keddi interjúban azonban jócskán visszavett, azt mondta, papíron az ír az esélyesebb – írja az ESPN.

Ha összevetsz minket azt látod, hogy magasabb, hosszabbak a kezei, tetőtől talpig nagyobb nálam, emellett pedig jóval fiatalabb is, ami szintén mellette szól.

– mondta a 40 éves Mayweather 11 évvel fiatalabb riválisáról, hozzátéve azt is, hogy már ő sem a régi, így papíron McGregor az esélyesebb. A bokszoló azt mondta, azért nem hangoztatja, hogy McGregornak nincs semmi esélye, mert időközben megöregedett, már korántsem ugyanaz a harcos mint öt vagy akár két évvel ezelőtt.

Erre példaként visszavonulása előtti utolsó, Andre Berto elleni meccsét hozta fel, szerinte az, hogy nem tudta őt kiütni szintén ezt támasztja alá. Mayweather szerint az öregedés leginkább abban nyilvánul meg, hogy már nem tud olyan erősen ütni, mint fiatalkorában, ami jól látszik abból, hogy utoljára 2011-ben győzött kiütéssel, legutóbbi hét mérkőzését végig kellett bokszolnia. Volt idő, mikor a meccsei 90 százaléka K.O.-val végződött, így egyértelmű, hogy valami megváltozott – tette hozzá.

Nem mondtam, hogy nem tudok harcolni, csak azt, hogy már nem vagyok az a Floyd Mayweather, aki régen voltam.

– emelte ki ugyanakkor az ökölvívó, aki mindezek ellenére is úgy véli, győzni fog McGregor ellen. Emellett arra is kitért, tudja, hogy Pacquiao-val vívott mérkőzése nem nyerte el a közönség tetszését, így most azzal köszörülné ki a csorbát, hogy agresszívan bokszol az ír ellen.