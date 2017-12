Harcsa pusztító KO-val lett magyar bajnok

Hetvenöt kilóban még egy percig sem tartott a döntő a 94. Papp László ökölvívó országos bajnokságon. Harcsa Zoltán a 40. másodpercben kiütötte klubtársát, Hegyi Barnabást.

Harcsa már az előző meccsein sem sokat töltött a ringben, a döntő előtti három küzdelméből csak egy ment végig. A súlycsoportoktól függetlenül legjobb magyarnak számító bokszoló a döntőben is gyorsan végzett.

Hegyi volt a kezdeményezőbb, de nem tudta lerohanni Harcsát, aki feltartó egyenesekkel is sorra betalált. A 40. másodpercben aztán egy gyors balhoroggal be is fejezte a mérkőzést.

Harcsának ez volt az ötödik magyar bajnoki címe, 2015-ben is Hegyi ellen győzött.