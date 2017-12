Csalódás lett a történelmi bokszmeccs vége

Először találkozott két kétszeres olimpiai bajnok bokszoló a profik között, amikor szombaton a New York-i Madison Square Gardenben összecsapott a 37 éves kubai Guillermo Rigondeaux és a

29 éves ukrán Vaszil Lomacsenko a Bokszvilágszervezet (WBO) kiskönnyűsúlyú vb-övéért.

Rigondeaux 2000-ben Sydney-nen és 2004-ben Athénban is olimpiai bajnok lett, emellett két vb-címet is szerzett az amatőrök között, 2009-es profivá válása óta viszont csak a 19. meccsét vállalta. Lomacsenko is kétszeres olimpiai bajnok, 2008-ban Pekingben pehelysúlyban, négy év múlva Londonban pedig könnyűsúlyban nyert, a két olimpiai arany mellé neki is két két vb-aranya van.

A sokak által várt nagy show viszont elmaradt New Yorkban, a kubai ugyanis hat menet után kénytelen volt feladni a meccset egy sérülés miatt – a bal keze sérült, de addig sem nagyon ment neki, az ukrán a hat menet alatt 55 ütést vitt be, a kubainak eközben csak 15 találata volt.

Lomacsenko sorban negyedszer nyert úgy, hogy ellenfele feladta a mérkőzést, mérlegét 10-1-re javította a profik között, összesen 8 kiütése van.