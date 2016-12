Tényleg csak egy köptetőt kapott a Tour-bajnok?

A briteknél nemzeti ügy lett abból, hogy vajon mennyire tiszta a kerékpársportot uraló Sky csapat. A csapat vezetőjének, Dave Brailsfordnak a parlament sportbizottsága kérdezte ki arról, hogy milyen gyógyszert szállítottak 2011-ben a későbbi Tour de France-győztes Bradley Wigginsnek az egyik versenyén. Tényleg egy egyszerű köptetőt?

Wigginst már a Fancy Bear nevű hekkercsoport is kínos helyzetbe hozta, a kerékpárosról kiderült, hogy nem véletlenül nagy körversenyek előtt kapott asztmájára és allergiájára olyan erős, doppinghatású gyógyszereket, amelyeket csak engedéllyel, úgynevezett gyógyászati mentességgel lehet használni.

Most egy másik gyanús ügyben is tisztáznia kell magát. A Daily Mail októberi cikkében azt állította, hogy a brit doppingellenes hivatal nyomoz a Sky után, mert Wiggins a 2011-es Tour egyik fontos előversenyén, a Dauphiné Libéré egyik napján, Angliából kapott egy orvosi csomagot. A gyógyszert Simon Cope, a brit női válogatott edzője repülővel vitte Genfbe, majd két órát autózott vele La Toussuire-ba. Ahogy leszállította a csomagot, egyből hazaindult.



Brailsford a meghallgatásán azt állította, hogy Wiggins semmi illegális szert nem kapott, hanem a Fluimucil nevű nyákoldót vitték el neki. A történetet zavarosabbá teszi az is, hogy Cope korábban azt nyilatkozta, hogy azon a napon egy másik bringáshoz Emma Pooley-hoz utazott. A kerékpáros viszont ekkor több mint ezer kilométerre volt, Spanyolországban volt.

De nem is ez a legkülönösebb a történetben. Kézenfekvő a kérdés, hogy mi értelme van annak, hogy egy pár ezer forintba, ráadásul többek között Franciaországban és Olaszországban is könnyen beszerezhető, vény nélküli gyógyszert egy edző szállítson le repülővel. A Velonews szerint a Fluimucil Angliában nem is könnyen beszerezhető szer, ráadásul olyan mellékhatásai vannak, amelyek árthattak is az asztmás Wigginsnek. Az is nehezen érhető, hogy ha tényleg egy ártalmatlan gyógyszert kapott a bringás, akkor miért kellett hónapokig titkolni ezt.

Az ügynek még nincs vége, a brit parlament újabb meghallgatásokatt tarthat.