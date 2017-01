Bepánikolt a Touron, 11-szer próbált öngyilkos lenni

A profi sport óriási lelki terheléssel is jár, amelyet nem tud mindenki tud megfelelően kezelni. Még kevesebben beszélnek erről a nyilvánosság előtt. A Movistar egykori bringása, Iván Gutiérrez egy interjújában mély depressziójáról és öngyilkossági kísérleteiről is beszélt. Olyan bátor nyilatkozat volt, mint a gyógyszerfüggő Luca Paolinié.

Gutiérrez az 1999-es világbajnokságon tűnt fel, ahol az U23-asok között megnyerte az időfutamot. Aztán nyert hat spanyol bajnokságot, mezőnyversenyben és időfutamban is, és kétszer győzni tudott az egyhetes Eneco Touron is. Nem volt az az igazi nagy klasszis, de megbízható segítőként tekert csapatkapitányai sikereiért is. Gutiérrez 2014-ben vonult vissza, a bajok viszont korábban kezdődtek.

Először 2013 márciusában próbálta megölni magát. „Nem tudom, miért, de valami rossz volt a fejemben. Nem voltam boldog, túl sok felelősséget éreztem, és a bringázás túlzottan stresszes volt nekem" – olvasható a Cyclingnews-on egy spanyol rádióban készült interjú leirata.

„Tizenegyszer kerültem kórházba, mert ártani próbáltam magamnak" – mondta. Először csak mindenféle otthon található gyógyszer beszedett, de később már tudatosan készült öngyilkosságra, mert nem látta helyzetéből a kiutat.

Fontos lélektani pillanat volt a 2013-as Tour de France 9. szakasza, amikor a Movistar bátor taktikával és nagy menéssel leszakította Chris Froome-ot. Guitérrez nem bírta el mentálisan. „A Tour de France-tól pánik miatt léptem vissza. Csak ki akartam szállni és eltűnni. Senki sem mondhatja ki nyíltan, hogy depressziós, mert a szerződése a tét. Ki kellett találnom egy hazugságot, és mindenkinek azt mondtam, hogy nagyon rossz napom volt, de nem tudom, miért." Gutiérrez pszichiáterhez is elment, de nem bízott meg benne, úgy érezte, ő sem tud segíteni.

A bringás egyre több gyógyszert szedett, hogy elnyomja önpusztító gondolatait, 2014-ben ez is közrejátszott abban, hogy visszavonult. De még nehezebb helyzetbe került, az is megviselte, hogy egykori csapata, amit otthonának tartott, nem tett felé gesztusokat. Ezt szóvá is tette. Edzője, Eusebio Unzué viszont nem tulajdonított túl nagy jelentőséget Gutierrez kritikájának, azt gondolta, csak azon megy át, amin sok visszavonult sportoló, akik keresik az életben a helyüket. A bringás azonban sokkal súlyosabb állapotban volt. „Túlgyógyszereztem magam, nem sok energiám volt. Alig álltam a lábamon, és képtelen voltam sportolni, ez traumatikus volt számomra."

Guiterrezt a Racing de Santander futballcsapat edzője vezeti ki a mély depresszióból, az egykori bringás naponta együtt edz a csapattal, és a segédszemélyzet tagja is lett. A gyógyulás azonban még hosszú ideig tart még, energiaszintje még nem állt vissza, napközben is két-három óra alvásra van szüksége. Gyakran jár orvosi kontrollra, a céljuk az, hogy lecsökkentsék a napi gyógyszeradagját, de Guiterrez attól tart, hogy soha nem éri el a gyógyszermentességet.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt. Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.