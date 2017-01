Tizenkét bringás használt rejtett motort a Touron?

Megdönthetetlen bizonyíték még mindig nincs arra, hogy a profi országúti kerékpárosok a gépükbe épített rejtett elektromotorokkal is csalnának, de egyre több szakember osztja azt a nézetet, hogy létezhet a mechanikai dopping. A CBS műsorában a rejtett motor magyar feltalálója, Varjas István mellett, a háromszoros Tour-győztes Greg LeMond és egy francia doppingellenes szakember is megszólalt.

Jean-Pierre Verdy, aki korábban a Francia Antidopping Ügynökség ellenőrzéseit vezette azt mondta, hogy az utóbbi három-négy évben a Tour de France-on is használhatták már a motorokat, de egy versenyzőt sem tudna megnevezni. Több bringástól és csapatvezetőtől származó információk alapján (Verdy a hegyi szakaszokon elért nagy sebességeket is gyanúsnak találta) úgy gondolja, hogy a 2015-ös versenyen 12 kerékpáros csalhatott így.

„Megsértik a sportágukat, de az emberi természet már csak ilyen. Mindig próbája megtalálni a mágikus főzetet" – mondta Verdy.

A korábbi Tour-győztes Greg LeMond és felesége, Kathy is hisznek abban, hogy a profi mezőnyben elterjedt a rejtett motor. Ezért is dolgoztak már együtt Varjassal és francia rendőrséggel is.

A magyar feltaláló többször mondta nekik is, hogy a hátsó kerekekben is lehet titkos meghajtás. Gyanúsnak találta, hogy a 2015-ös Touron a Sky csapat időfutam kerékpárjainak hátsó kerekei 800 grammal többet nyomtak, mint a többi csapatéi. A Sky szóvivője tagadta, hogy bármikor mechanikai doppingot használtak volna, a súlytöbblet csak a jobb aerodinamika miatt volt. A CBS is úgy értesült, hogy a Nemzetközi Kerékpár Szövetség nem is engedte leméretni utólag a kerekeket.

„Ez kezelhető, ez megoldható. Nem hiszek addig nekik, amíg nem találják ki, hogyan mutassák ki motort. Nem hiszek el egyetlen Tour de France-győzelmet sem" – mondta Greg LeMond.

Kétmillió dollár a hallgatásért

Az egyik motoros bringáját már az Indexnek is megmutató Varjas azt állítja, hogy a technológia 1998 óta létezik. Akkor adott el egy motort, de a meg nem nevezett vevő exkluzív jogokat vásárolt. Varjas tíz évig nem adhatott el másnak ilyen szerkezetet, és nem is beszélhetett róla. Ezért kétmillió dollárt fizettek neki.

„Tíz évre két millió, ha Magyarországon élsz, és ajánlanak neked kétmillió dollárt, nem tehetsz semmit. Elutasítanád? Nem hiszem" – mondta Varjas.

A feltaláló elmondta, hogy három évvel ezelőtt az Armstrong doppingdoktoraként elhíresült Michele Ferrari is meglátogatta, hogy megértse a szerkezet működését. Armstronggal kapcsolatban is felmerült már, hogy használta a rejtett motort, de ő tagadta ezt egy interjúban.