Meghalt a legidősebb Tour-bajnok, akit még ünnepelni sem akartak

Nyolcvankilenc éves korában meghalt a legidősebbb Tour de France-bajnok. A francia Roger Walkowiak 1956-ban nyerte meg a körversenyt, nem tudni pontosan, miért, de nem volt igazán népszerű, alig akarták ünnepelni.

Walkowiak lett a második olyan Tour-győztes, aki egyetlen szakaszt sem nyert. Sőt egyetlen olyan bajnok, aki sem korábbi, sem későbbi Tourokon nem húzott be szakaszt. Sosem voltak igazán kiemelkedő eredményei, de nagyon okos, jól taktikázó és az erejét jól beosztó bringásnak tartották.

Az 1956-os Touron sem volt az esélyesek között, Franciaországban is inkább a másodvonalhoz sorolták. A hetedik szakaszon azonban egy olyan szökéssel ért célba, amelyik 18 perc előnyt harcolt ki. A menők úgy gondolták, csak olyan bringások mentek el, akik nem veszélyesek. Tévedtek.

Walkowiak a tizedik szakaszon elveszítette a sárga trikót, mert úgy akarta. Nagyon gyenge volt a csapata, a trikót védve elfáradtak, így róluk is levette a terhet. De érezte, hogy jó erőállapotban van, és még lesz esélye az élre állni.

A 18. etapon elég jól is szerepelt ahhoz, hogy a hegyimenő Charly Gaul túl sokat ne hozzon rajta, és az addig első Wout Wagmants nagyon leszakadjon. Walkowiak újra az élen volt, és az utolsó négy szakaszon meg is védte a trikót, és övé lett a Tourok addig történetének legjobb átlagsebessége is.

A francia média nem igazán ünnepelte a győzelmet, azt éreztették vele, hogy érdemtelenül nyert. Ezt sosem tudtam megbocsátani, Walkowiak, évtizedekkel később is elsírta magát egy interjúban, amikor erről beszélt.

A verseny szervezője, Jacques Goddet is azt írta, inkább tűnt gyásznak, mint ovációnak Walkowiak fogadása a Tour végén. Walkowiak próbálta találgatni, miért nem kedvelték, úgy gondolta, hogy lengyel származása és ismeretlensége is közre játszhatott ebben.