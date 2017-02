A világbajnoknak szabad a járdán tekerni?

A szabályok szerint tilos a kerékpárversenyeken a járdát használni, de a szombati Omloop Het Nieuwsbladon többek között az olimpiai bajnok és a világbajnok is megtette. Van, aki el is venné tőlük az első és a második helyet, már csak azért is, mert a mögöttük jövő csoportnak már nem engedték meg a bírók, hogy járdán tekerjenek.

A belgiumi Omloopon több macskaköves szakasz van, amiért sok néző rajong, de a kerékpárosok azért szeretnek simább felületen menni, mert a rázatás miatt kiesnek a ritmusból, lelassulnak. A macskakőről ezért menekülnek sokszor az útpadkára, néhány négyzetméternyi aszfaltcsíkra, vagy éppen a járdára.

A szombati versenyen egy bukás miatt is szétszakadozott a mezőny. A második csoportban nagy nevek maradtak, mint a világbajnok Peter Sagan, az olimpiai bajnok Greg Van Avermaet és a tavaszi klasszikusokon mindig jól teljesítő Sep Vanmarcke. Ők néhány másik társukkal együtt nagyjából 150 kilométernyi tekerés után választották a macskaköves út melletti járdát, amin vagy két kilométert mentek.

A Saganékat üldöző csoportból is felmentek páran a járdára, de őket egyből megpróbálták leparancsolni a versenybírók, majd egy motoros eléjük is állt, hogy biztosan visszatérjenek az útra. Már akkor ki voltak akadva jó páran, mutogatták, hogy az előttük is levők is ott mentek.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) már 2013-ban meghozta azt a szabályt, hogy csak az utakat lehet használni a versenyeken, a járdákat, bringautakat nem, mert azok balesetveszélyesek, és a sportszerűség is sérül. Ezt a szabályt persze nem tartatták be eddig szigorúan, de az Omloop előtt mindenkinek elmondták a szervezők, tilos járdázni, aki megteszi, kizárják.

Ehhez képest nem történt semmi, pedig több csapatvezető is az UCI-hoz fordult magyarázatért. Az egyik versenyző, Jasper Stuyven szerint az első három helyet megszerző bringást simán ki lehetett volna zárni, így az Omloopon tulajdonképpen a negyedikként befutó Fabio Felline győzött, mert ő nem járdázott.

A versenyt megnyerő Van Avermaet szerint betarthatatlan a szabály, mert a mezőnyben sokszor vannak olyan mozgások, ami miatt kénytelenek elhagyni az utat. Sokszor az indulók felét ki lehetne akkor zárni.