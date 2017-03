Hiába volt agresszív Contador, két másodperces drámát írt

A Párizs–Nizza az utolsó pilanatig kiélezett versenyt hozott. Alberto Contador bátran támadott a az összetett győzelemért, egy darabig úgy tűnt, hogy meg is van neki, de végül két másodperccel elbukta. Sergio Henao nyert.

Az utolsó szakaszon Contador ígéretéhez híven támadott, hogy ledolgozza 31 másodperces hátrányát a vezető Henaóval szemben. A 115 kilométeres etapon öt emelkedő is volt, ami esélyt adott arra, hogy szétszedjék egymást a bringások.

Contador a céltól 52 kilométerre a Cote de Peille-en indította akcióját, sikerült is leráznia magáról Henaót és a második helyen álló Dan Martint, 40 másodperces előnye volt. Contador egy kisebb csoporttal haladt elől, de az utolsó emelkedőre már csak hárman maradtak. David de la Cruz és Marc Soler tudta csak követni. Henaónak ekkor már egy perc körüli volt a hátránya, Contador ráadásul két bónusz másodpercet is begyűjtött az egyik hajránál, úgy tűnt, minden a kezére játszik. A célhoz közeledve azonban fogyni kezdett az előnye, Contador mindent kiadott magából, Nizzában kemény tempót diktált, Soler és De la Cruz is leszakadt. Utóbbi azonban még visszazárt, és lehajrázta Contadort.

Aki ezzel nemcsak a szakaszt, hanem az összetettet is elbukta. Ha nyeri az etapot, néggyel több bónusz másodpercet kap, amivel megverhette volna Henaót. A Sky bringása 21 másodperccel Contador mögött érkezett, így kettő másodperces előnye maradt.

Contadornak nem lesz a kedvenc versenye a Párizs–Nizza, még úgy sem, hogy 2007-ben és 2010-ben megnyert, mert tavaly is nagyon kis különbséggel, négy másodperccel kapott ki Geraint Thomastól.