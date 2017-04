Edzés közben halálra gázolták a Giro d'Italia 2011-es bajnokát

Kora reggel elgázolták otthona közelében Michele Scarponit, a 2011-es Giro d'Italia győztesét, a 37 éves kerékpáros belehalt sérüléseibe.

Az olasz médiára hivatkozó Cyclingnews.com szerint az Astana csapat prominense egy rövid edzésre indult filottranói otthonából. Az egyik kereszteződésben ütötte el egy kisteherautó, aminek sofőrje nem vette észre a kerékpárost. A mentők gyorsan a helyszínre értek, de már nem tudták megmenteni az életét.

Scarponi a második helyen végzett 2011-ben a Giro d'Italián, de a győztes Alberto Contadortól dopping miatt elvették a címét. Scarponi a héten még a Tour of the Alps versenyen vett részt, és egy szakaszt meg is nyert. Ő volt az Astana elsőszámú embere a Giro d'Italiára, miután Fabio Aru térdsérülést szenvedett.