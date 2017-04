Mindenkit sokkolt a mosolygós bringás tragikus halála

A kerékpárosokat sokkolta Michele Scarponi halálhíre. Az edzés közben elgázolt olasz bringás ritkán dominálta a versenyeket, de szinte mindenki szeretetre méltó ellenfélnek vagy csapattársnak tartotta. Két klasszis is emlékének ajánlotta vasárnapi győzelmét.

Scarponi nyert nagy versenyeket, kiváló hegyi menő, első számú segítő volt, de a bringások nem az eredményei miatt emlékeznek rá elsősorban, hanem mindig mosolygós, barátságos személyisége miatt.

A horvát körversenyt a hétvégén megnyerő Vincenzo Nibali sokat köszönhet Scarponinak, neki is ajánlotta ezt a sikert. Az Astanában korábban együtt versenyeztek, Scarponinak nagy szerepe volt abban, hogy Nibali 2014-en Tour de France-t, 2016-ban Giro d' Italiát nyerhetett.

„Ez a győzelem Michelé, egy nagyszerű baráté. Olyan volt nekem, mint a testvérem. Az elmúlt két nap nehéz volt, mindenki érti, miért. Szomorúsággal a szívemben versenyeztem, még ha jó formában is voltam" – nyilatkozta.

„Michelére mindig mosollyal az arcán akarok emlékezni, aki mindig kész a viccre vagy egy aranyköpésre" – mondta Nibali, aki gyakran volt a szobatársa a meghalt bringásnak.

Olaszországban a hétvégén minden sportesemény előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek Scarponira, a kerékpárversenyeken sok bringás tekert gyászszalaggal a mezén, a Liége–Bastogne–Liége előtt is külön megemlékezést tartottak.

Az utolsó tavaszi klasszikus győztese, a hét közben Fleche Wallone-t is nyerő Alejandro Valverde a pénzdíját is felajánlotta Scarponi családjának. „Mindenki sokkban van a Michelével történtek miatt. Súlyos veszteség, egy kiváló ember és nagyon boldog ember volt, akivel én is jó barátságban voltam."