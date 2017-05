Őrült ötlet a Giro lejtőversenye

A 100. Giro d'Italiá-ra egy új különversenyt is meghirdettek, a kerékpárosok tíz kijelölt jelölt is szerezhetnek pontokat és pénzdíjat. A versenyzők egy része szerint teljesen felesleges ez az új betétverseny, enélkül is elég látványos és veszélyes az olasz körverseny.

A háromhetes körversenyek sokszor dőlnek el a hegyeken, általában azok lesznek a végső győztesek, akik jól bírják a kaptatókat, de a lejtőkön is sok múlhat. Néhány technikás és bevállalós bringás ott is képes faképnél hagyni a többieket. A tavalyi Giro is jó példa volt erre, az összetettben vezető Steven Kruijswijk a 19. szakaszán bukott, ellenfelei elléptek tőle. Elég gyorsan visszakerült a kerékpárra, de a lejtmenetben lemaradt Vincenzo Nibaliékról és elvesztette a rózsaszín trikót.

A Girónak ennél tragikusabb emlékei is vannak, 2011-ben Wouter Weylandt is lejtmenetben bukott. A belga versenyző sziklafalnak csapódott, belehalt sérüléseibe.

Az idei kiírásban tíz különböző szakaszon írtak ki lejtőversenyt, a kijelölt pontokon elsőként áthaladó bringások 500-500 eurót kapnak, aki a végén a pontversenyt (mindenhol az első öt áthaladó kap pontokat) nyeri, 5000-et tehet el.

Az új versenyformán egy csomó bringás kiakadt. Azt látják, hogy egy újabb olyan elem került be, ami az életveszélyt fokozza. „Komolyan? Ha ez igaz, szégyelljétek magatokat. Nincs így is elég bukás? Ti csak a szenzációval törődtök" – írta Twitterén Jasper Stuyven, a Trek Segafredo bringása.

Matt Goss szerint így is a Girón a legrosszabbak a lejtmenetek, sok súlyos sérülés volt már eddig is, erre is tekintettel kellett volna lenniük a verseny kiagyalóinak. Joe Dombrowski pedig úgy látja, hogy ha ez az irány, akkor hamarosan a leglátványosabb bukásokat bemutatók is különdíjat kapnak.