Ünnep és gyász rózsaszínben: indul a 100. Giro d'Italia

Az idén századszor rendezett Giro d'Italia alapesetben az ünneplésről szólna, de Michele Scarponi halála beárnyékolja az év első háromhetesét. Minden menő nem lesz ott a pénteki szardíniai rajtnál, de a kétszeres győztes Vincenzo Nibali, a 2014-es bajnok Nairo Quintana és Geraint Thomas óriási versenyt csinálhat a rózsaszín trikóért, és számolni kell egy-két meglepetésemberrel.

Quintana ünnepli 2014-es győzelmét

Már 13 éve halott, de egy csomó olasz kerékpárszurkoló még mindig Marco Pantani feliratokkal és képekkel várja a mezőnyt az utak szélén. Scarponi nem volt akkora sztár, mint Pantani, de biztosak lehetünk benne, mindenhol rá fognak emlékezni. A Giro-szervezők az első szakasz előtt adóznak a 2011-es bajnok emlékének, és a Mortirolo nevű hegyet is neki dedikálják. Scarponi az Astana kapitányaként versenyzett volna az idei kiíráson, pótolhatatlanságát csapata erős gesztussal nyilvánította ki, nem nevezett a helyére senkit, kilenc helyett csak nyolc emberrel vág neki a három hétnek.

Az eredeti elképzelések szerint a századik Giro Olaszország mind a húsz régióját érintette volna, de ez kivitelezhetetlen volt, végül csak tizenhaton megy át. Attól persze nem kell tartani, hogy ne lenne látványos az útvonal. Az első héten a mezőny letudja Szardíniát és Szicíliát, utóbbin az Etnát is megmássza, aztán felmegy a csizma orrán, néhány szakaszt teker Olaszország középső részein, majd északon folytatódik, hogy a Dolomitok és az Alpok emelkedőin dőljön el az összetett győzelem.

Idén hét hegyibefutós szakasz lesz, a legkegyetlenebb közülük a 18. etap lesz, öt hegycsúcs rajzol ki fűrészfogat, ráadásul három kétezer métett feletti magasságú. A 16. szakaszon nem hegytetőn lesz a cél, de ez is rendesen megdolgozza a bringásokat, hiszen két ikonikus emelkedő is belekerült, az 1854 méter magas Mortirolo, ahová 16%-os részek is visznek, és még csak ezután jön a Stelvio-hágó szerpentinjeivel és 2758 méteres magasságával. Itt már a hideget és az oxigénhiányt is bírniuk kell a kerékpárosoknak. A szenvedésnek még itt sem lesz vége, mert a másik oldalról is megtámadják a Stelviót, de már csak 2502 méterig kell felmenni, hogy aztán jöhessen egy bevállalós lejtmenet Bormióig.

Az emelkedőek döglesztőek, de éppen ezek biztosítják, hogy a Giro a Tour de France-nál általában agresszívebb, látványosabb és kiszámíthatatlanabb versenyt hoz. Két nagy háromhetes menő, Chris Froome és Alberto Contador nem lesz ott a rajtnál, de így is vannak elegen, akik esélyesek a dobogóra.

Vincenzo Nibali

Tavaly sokat kritizálták Vincenzo Nibalit nem túl meggyőző teljesítménye miatt, de gyorsan elhallgattatott mindekit, amikor némi szerencsével három nap alatt megfordította és megnyerte a Girót. Idén is ő az egyik favorit, a Horvát körverseny megnyerésével bizonyította, hogy jó állapotban van, igazán keményen még nem kellett tesztelnie magát a hegyekben, de ő mindig ilyenkor, edzőjével elvonulva élesíti a formáját. A dobogót célozta meg, egyelőre többről nem mer álmodni.

A verseny favoritjának Nairo Quintana számít, a kolumbiai hegyimenőnek nem is lehetett volna jobb terepet kijelölni, a hosszú emelkedőkön megeszi az ellenfeleket, és elég bátor is ahhoz, hogy kezdeményezzen. Gyenge pontja azért neki is van, az időfutamok nem igazán fekszenek neki, a két crono 68 kilométerén elég sok hátrányt összeszedhet. Ez arra késztetheti, hogy minden támadási lehetőséget kihasználjon. Fontos lesz, hogy osztja be az erejét a három héten. Quintanának ráadásul nemcsak a Giróra kell gondolnia, hanem a Tour de France-ra is. A Movistar bringása duplázni akar, ami 1998 óta nem sikerült senkinek.

A Sky-nak minden évben a Tour a legfontosabb verseny, ott sikeresek is, a Giro azonban még sosem jött össze nekik, mindig történik valami a kapitányaikkal, az esélyesnek tartott Richie Porte és Bradley Wiggins is elvérzett. A Sky most is kétfejű csapattal támad. Első számú versenyezőjük a Tour of the Alps megnyerésével melegítő Geraint Thomas, de a hegyekben szintén nagyon erős Mikel Landára is építhetnek.

Geraint Thomas a riói olimpia időfutamán

A tavalyi év meglepetése és nagy vesztese Steven Kruijswijk volt. A holland elképesztően jól bírta a hegyeket, és végül egy bukás miatt vesztette el az első helyet a 19. Szakaszon. Ahogy a korábbi években is, idén sem sokat mutatott magából a Giro előtt, nehéz kiszámítani, mire képes.

A 2014-es Tour harmadikja, a francia Thibaut Pinot is kirobbanó formában van, két egyhetesen (Tour of the Alps, Tirreno-Adriatico) is dobogóra állt idén. A hegyeken eddig is erős volt, de az elmúlt két évben sokat javult időfutamban is. A Giro egyik nagy meglepetése lehet az FDJ kerekese. Az előző Touron Adam Yates egy negyedik hellyel jelezte, hogy sok tartalék van még a brit kerékpársportban. Az Orica bringása nem igazán kezdeményező típus, de szinte mindig az élcsoporttal érkezik, most is a dobogó közelében lehet.

Tom Dumoulin a 2015-ös Vuelta a Espanán már bizonyította, hogy számolni kell vele a Grand Tourokon, már nemcsak egyszerű időfutam menő, hanem az emelkedőkön is ott tud lenni a legjobbak nyakán, és óriási a mentális erejének köszönhetően versenyben van a végsőkig. A következő három hétben bővel lesz lehetősége ezt bizonyítani.

Itthon az Eurosport közvetíti a Giro d' Italiát.