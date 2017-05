Greipel sprintelt a leggyorsabban a Giro második szakaszán

A Giro d' Italia második szakaszán André Greipel volt a leggyorsabb, a Lotto-Soudal német bringása a győzelemmel a rózsaszín trikót is átvette.

A pénteki után szombaton is egy viszonylag hosszabb szakasz várt a mezőnyre. Az Olbia és Tortoli között 221 kilométer nem is volt a legegyszerűbb, mert egy ezerméteres hegyet is le kellett gyűrni. Igaz, a mezőny most sem diktált őrült iramot.

A céltól 50 kilométerre hosszú lejtőzés kezdődött, amit a címvédő Vincenzo Nibali csapata, a Bahrain-Merida kontrollált. Nibali az egyik legjobb lejtőmenő a mezőnyben, de most nem azért álltak előre, hogy megszökjenek, inkább biztonsági okokból tették mindezt.

A célhoz közeledve már a sprinterek csapatai álltak az élre. Szépen össze is álltak a felvezetővonatok. De nemcsak azok mentek őrült tempóval, hanem a Katyusa is, amelyiknek mechanikai probléma miatt lemaradt kapitánya, Zakarin. Még időben sikerült eltüntetniük a félperces hátrányt.

A befutónál Greipelnek volt a legnagyobb a végsebessége, igaz egyik legveszélyesebb riválisa, Caleb Ewan nem tudta végignyomni a hajrát, mert a lába kicsúszott a pedálból. Persze Greipel érdemeiből ez mit sem von le. A német sprinter a szakaszgyőzelemmel együtt a rózsaszín trikót is átvette a jóváírásnak köszönhetőn. Az eddig összetett első Lukas Pölstelberger (Bora) visszacsúszott a második helyre. Négy másodperc a hátránya, a harmadik Ewannek nyolc.