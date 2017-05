Taktikai mestermunkával szerezték meg a rózsaszín trikót

A Giro d'Italia harmadik szakaszán sem jöttek be az előzetes várakozások. A Quick-Step az utolsó kilométereken szétszedte a mezőnyt. A tömeghajrá elmaradt. Az elöl tekerő kisebb csoportból pedig Fernando Gaviria (Quick-Step) volt a leggyorsabb, aki a szakaszgyőzelem mellett a rózsaszín trikót is megszerezte.

A Tortoli és Cagliari közötti 148 kilométeres szakaszon a terep nem volt túl nehéz, de az erős szél döntő faktornak bizonyult a végkimenetelben.

A sprintre készülő csapatok között már az utolsó 20 kilométeren megindult a helyezkedés, tartani lehetett attól, hogy az oldalszélben könnyen szétszakadhat a mezőny.

A félelem nem volt alaptalan. A szeles időre győzelmi taktikát építettek. Tiz kilométer volt hátra, amikor a Quick-Step-bringás Bob Jungels vezérletével elszakadt egy kisebb, 11 fős csoport a főmezőnytől. Jungels eszméletlen tempót nyomott, leginkább neki köszönhető, hogy nem tudtak rájuk fölzárkózni hátulról. Pedig a szombaton szakaszt nyerő és rózsaszín trikót szerző André Greipel nagyon igyekezett.

A 11 bringásból a legvégére öten maradtak, több jó sprinter is. Gaviriának azonban volt még Jungelsen kívül is egy embere, így a legjobb pozícióból ő hajrázhatott. Simán lekerülte Rüdiger Seliget (Bora) és Giacomo Nizzolót (Trek). A főmezőny előtt 13 másodperces előnnyel értek célba, ez pedig a győzelemért járó időbónusszal együtt rózsaszín trikót is jelentett Gaviriának. A második helyen Greipel áll 9 másodperces hátránnyal, a harmadik Lukas Pöstlberger 13 másodperccel.

A Girón hétfőn pihenőnap lesz, a verseny kedden látványos szakasszal folytatódik Szicíliában. A negyedik etap célja az Etnán lesz.