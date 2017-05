A Giro balekja győztesként ünnepeltette magát

Megvan a századik Giro d'Italia első duplázója. Fernando Gaviria (Quick-Step) második szakaszgyőzelmét szerezte meg, az ötödik etapon is ő nyerte a mezőnyhajrát. A rózsaszín trikót továbbra is csapattársa, Bob Jungels viseli. A nap balekja Luka Pibernik lett, aki győztesnek hitte magát.

A mezőny az ötödik etapon is még Szicíliában tekert, a 159 kilométeres táv elején még volt néhány domb, de aztán hosszú lejtmenet és sík rész következett. A rajt után két bringás, Jevgenyij Salunev (Gazprom) és Maciej Paterski (CCC) szökött meg, három-négyperces előnyt hoztak össze, de a céltól 15 kilométerre megfogta őket a sprintre készülő mezőny.

Messinában két kört tettek meg a bringások, ezzel nem mindenki számolt, mert az első kör végén Luka Pibernik (Bahrain-Merida) robbantott, otthagyta a mezőnyt, majd győztesként ünnepeltette magát, amikor áthaladt a célvonalon. Kellett neki egy kis idő, míg rájött, hogy még egy kör, közel hat kilométer van hátra. (Persze a végén még az is kiderülhet, hogy Pibernik csak viccelt.)

5.9km to go for the field, including Pibernik... #giro100 pic.twitter.com/UDC2RZFuiW