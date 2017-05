Nem is ül, hanem hasal a bringán a Zsebrakéta

Egy-egy sprint végén olykor csak milliméterekben kifejezhető különbség van a bringások között. Az erő megvan, de néhány apró trükk is kellhet a gyorsasághoz és a győzelemhez. Egy tehetséges ausztrál sprinter, Caleb Ewan egészen szokatlan módon, szinte a kormánya elé feküdve, hasalva teker a hajrákban. Nem is olyan rosszul.

A 22 éves Ewan a legtöbb ausztrál kerékpároshoz hasonlóan pályán és országúton is versenyzett. Mindkét szakágban megmutatta, hogy eszméletlen gyors. Emellett elég kitartó és jó állóképességgel is bír is, nem véletlen, hogy a kis termetű, 165 centis bringást az Orica-Scott folyton többnaposokon versenyezteti.

Ewan tavaly robbant be igazán, a Tour Down Underen két szakaszt nyert, majd a Girón is dobogóra tudott állni, a Tour of Britainen is behúzott egy etapot, és a hamburgi egynapost is behúzta. Idén aztán emelt a szinten, a Tour Down Underen négy szakaszgyőzelmével dominált a sprinterek között aztán az Abi Dhabi Touron is nyert egy etapot, egyet pedig saját hülyesége miatt veszített el az első helyről. Pénteken aztán élete legnagyobb sikerét érte el a Giro hetedik szakaszának megnyerésével.

A Zsebrakétának becézett bringás eredménylistája mellet jóval látványosabb a technikája. A sprintekben szinte ráfekszik a kormányára, feje messzire előre, a kerekek fölé lóg. „Ebben a korszakban, amikor rengeteg jó sprinter van, ahol csak tudsz, muszáj vagy keresni egy kis előnyt, én ezt az aerosprintben találtam meg" – nyilatkozta még tavaly a Cycling Weekly-nek.

Ewan szerint nem olyan természetellenes a pozíciója, mint amennyire annak tűnik. Azt elismerte, így tekerve nem tud akkora erőt közölni a pedálra, mint hagyományosan ülve, de hisz abban, hogy a kisebb légellenellás miatt még így is gyorsabb.

Ezt a pozíciót 2015-ben kezdte először próbálgatni, szélcsatornás teszteket is végzett. 2016 eleje óta pedig szinte csak ezt használja.

A perth-i Edith Cowan Egyetem kutatója, Paolo Menaspa szerint ha tíz százalékkal csökkentik a frontális felületet az egy 14 másodperces sprintben három métert jelent. „Egy szoros sprintben a három méter válaszhatja el a tizediket az elsőtől."

Ewan azt csinálja, amit a hegyen is szoktak a bringások, amennyire lehet, az első kerékre terhel, de ebben megvan a veszély is. Ha túlzottan előredől, eleshet, és ahogy a Giro első szakaszán is látszott, a hátsó kerekét nem tudta uralni. Ezzel másokat is veszélyeztethet, de amíg nem okoz bukást, senki sem szólja meg ezért.