Giro: 161 kilométernyi tömény izgalom és őrület

Előzetesen nem tűnt kulcsfontosságúnak a Giro d'Italia 11. szakasza, mégis óriási versenyt hozott. Nagy harc a szökevények között az etapsikerért, a Movistar előreküldött második emberével dolgoztatta meg a mezőnyt, a favoritok pedig betámadták egymást az utolsó emelkedőn. A szakaszt Omar Fraile nyerte, Tom Dumoulin pedig megőrizte a rózsaszín trikót.

A keddi időfutam után akár egy nyugisabb szakasz jöhetett volna, hogy a top 10-re pályázók kicsit pihenjenek, de egészen élénk, akciódús lett a Firenze és Bagno di Romana közötti 161 kilométer, amin az első 15 kilométert leszámítva szinte nem volt semmi sík rész.

A rózsaszín trikót kedden átvevő Tom Dumoulin úgy vélte a rajt előtt, hogy az idei Giro legnehezebb szakasza jön, a favoritok is megtámadják egymást, nemcsak az összetettben hátul állók próbálkoznak szökéssel.

Be is jött, amit Dumoulin mondott. Az első emelkedőn megkezdődtek az akciók, Igor Antonhoz (Dimension Data) és Laurens de Plus-höz (Quick Step) csatlakozott még 23 másik bringás. A csoportba a Movistarból is bekerült három bringás, ami azt sejtette, hogy a kedden sok hátrányt összeszedő kapitányuk, Nairo Quintana is támadásba lendülhet, vagy a kilencedik helyen álló Andrey Amador próbál meg még feljebb kerülni, amivel még nehezebb taktikai feladatok elé állíthatják az ellenfeleket.

A szökés a mezőnyt is nagyobb tempóra kényszerítette, hamar szét is esett a Sunweb által vezetett boly, sorra szakadtak le a bringások, és végül nagyjából 40 fős maradt a főmezőny.

A szökevénycsoport sem maradt egyben, a vasárnap rendőrmotor miatt bukó és minden esélyét elveszítő Mikel Landa (Sky) és Omar Fraile (Dimension-Data) húztak el a többiektől. Két-három percet összehoztak a hegymenetben, Dumoulinék előtt pedig öt percük is volt 80 kilométernyi versenyzés után.

Sokáig úgy tűnt, hogy Landa rendíthetetlen, és a célvonalig megállíthatatlan lesz, de a Sky-bringás rosszul mérte fel az erejét. Előbb az üldözőcsoport, majd a mezőny is megfogta. De a már eddig is mozgalmas szakasz az utolsó hegymenetben vált igazán intenzívvé.

Az élen Fraile és Pierre Roland (Cannondale) haladt egy iramváltás után, a főmezőnyben pedig a favoritok támadták be egymást, előbb Vincenzo Nibali húzta mag a sort, majd a hegycsúcs közelében Thibaut Pinot (FDJ) robbantott és szerzett 10 másodperces előnyt. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) és Geraint Thomas (Sky) ekkor szakadt le Dumoulinékről, akik azért is hajtottak, hogy a szökevénycsoportban haladó Andrey Amador ne jusson túl jó pozícióba. A Movistar bringása így is sokat nyert, másfél percet hozva a hatodik helyre ugrott a kilencedikről.

A szakaszgyőzelemért Fraile és Roland mellé a második csoportot otthagyó Rui Costa (UAE) is beszállt az utolsó kilométereken, majd Tanel Kangert (Astana) is utolérte őket. Ő is nyitotta meg a hajrát, muszájból is, mert az utolsó háromszáz méteren még egy csoprot hátba csapta őket. A legtöbb végül Frailéban maradt, Costát és Rolland-t előzte meg.

Eredmények:

11. szakasz, Firenze–Bagno di Romagna

1. Omar Fraile (spanyol, Dimension Data)

2. Rui Costa (portugál, UAE Team Emirates)

3. Pierre Rolland (francia)

4. Tanel Kangert (észt, Astana)

5. Giovanni Visconti (olasz, Bahrain-Merida)

6. Ben Hermans (belga, BMC)

7. Dario Cataldo (olasz, Astana)

8. Simone Petilli (olasz, UAE Team Emirates)

9. Maxime Monfort (belga,Lotto Soudal)

10. Laurens De Plus (belga, Quick-Step Floors)



Összetett:

1. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 47:22:07

2. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) +2:23

3. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) +2:38

4. Thibaut Pinot (francia, FDJ +2:40

5. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) +2:47

6. Andrey Amador (Costa Rica-i, Movistar) +3:05

7. Bob Jungels (luxemburgi, Quick-Step Floors) +3:56

8. Tanel Kangert (észt, Astana) +3:59

9. Domenico Pozzovivo (olasz, AG2R) +4:05

10.Ilnur Zakarin (orosz, Katusha-Alpecin) +4:17