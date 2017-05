A hegy, amin a bringások és a nézők sem kapnak levegőt

A Giro d'Italia mezőnye kedden a Stelvio-hágót is megmászta, a 2758 méter magas hegyre vezető szerpentin lélegzetelállító látványt nyújt, de ebben a versenyzők pont nem gyönyörködnek, mert kompromisszummentes az emelkedő.

A Stelvio idén is a Giro legmagasabb hegye volt, és az sem volt meglepő, hogy a bringások méteres hófalak között tekertek. A hideg és az oxigénszegény levegő csak fokozza a szenvedést, amit a 21,7 kilométeres emelkedőn átélnek a versenyzők.

Bormiótól a hágó tetejéig 7,1 százalékos az átlagemelkedés, egy méter pihenés sincs ezen a szakaszon, a négyszázalékos részeken lehet egy kicsit fújni. Saját erőből mindig is nehéz volt feljutni, jól jelzi ezt az is, hogy 20 lóváltó állomás működött korábban, amikor állati erővel és szánokkal vitték át a hegyen az embereket és az árukat.

A hágót már a bronzkorban is használták, de csak körülbelül 200 évvel ezelőtt kezdték el rajta burkolt utat építeni, II. Ferenc osztrák császár köttette vele össze Bécset és Lombardiát, csak így tudta biztosítani, hogy a lázongó olaszokat kordában tartsa a hágón átdobott katonasággal. 1915-ig a hágó egész évben nyitva állt, rendszeresen eltakarították a havat és a törmeléket az útról az ott élő munkások, de azóta télre legtöbbször lezárják a Stelviót.

7 Galéria: Lavinán keresztül, gyalog: ilyen Giro is volt Fotó: Mondadori / Getty Images Hungary

A szurkolók számára a fentről is belátható hajtűkanyarok teszik igazán látványossá a Stelviót. Bormió felől 36 visszafordító, Prató felől 48 kanyar vezet, egy út Svájc felől is felmegy a Stelvióra – kedden ezen is tekert a Giro mezőnye – , de ez a csúcs előtt három kilométerrel becsatlakozik a bormiói szerpentinbe. A hosszú kaptatás után a bátor lejtőzés is mindig látványos eleme a versenynek.

A Giro 1953-ban fedezte fel magának a Stelviót, a legendás hegyen a legendás olasz kerékpáros, Fausto Coppi dominált. Azóta még tízszer tekert fel a mezőny a hágóra, négyszer viszont nem volt rá esélyük, hó miatt törölték az útvonalból. Talán az 1965-ös mászás volt a legbrutálisabb, a bringások az utat elborító lavinán vágtak keresztül. Idén is fokozott óvatossággal jártak el a szervezők, csak közvetlenül a mezőnyhöz tartozó autókat engedték fel a hegyre.