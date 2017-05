A rózsaszín trikós lassítóversennyel húzta csőbe ellenfeleit

A Giro d'Italia 18. szakaszán sem lehetett zavarba hozni a rózsaszín trikós Tom Dumoulint, a rá közvetlenül veszélyes bringások (Nairo Quintana, Vincenzo Nibali) támadásai erőtlenek voltak, aztán Dumoulin ügyes taktikával még azt is elérte, hogy besűrűsödjön a mezőny. Emiatt a támadóinak védekezniük is jobban kell majd.

A Giro királyetapjának a tizenhatodikat tartották, de a Dolomitok hegyei között kanyargó tizennyolcadik is kiérdemelhette volna ezt a címet. A rövid, 137 kilométeres szakaszba három kétezer méter feletti hegycsúcsot sűrítettek bele, és még két kisebbet is megmásztak.

A nehéz etapon hamar szét is szóródott a mezőny, egy elég erős szökevénycsoport alakult ki, többek között a hegyi trikóért hajtó Mikel Landával, a szerdai szakaszgyőztes Pierre Rolland-nal és a háromheteseknek mindig nagy reményekkel induló Tejay van Garderennel. A főmezőny is gyorsan összezsugorodott, a rózsaszín trikós Tom Dumoulinék csoportja is tucatnyi bringásra olvadt, de aki még számított, ott tekert.

A Movistar próbált dominálni, mert Nairo Quintanának minden hegyet ki kell haszálnia, hogy az élre álljon, és minél több időt adjon Dumoulinnek. A kolumbiai tűnt a legkedvezőbb helyzetben, mert két segítője is elöl volt száz kilométer után. Quintana Nibalival viszonylag korán támadott, úgy ötven kilométerre a céltól meg is próbálták lerázni a rózsaszín trikóst. Dumoulin azonban elég gyorsan visszazárt, és ezután nagyon sokáig nem is volt számottevő akció. A tempó sem volt óriási, a Movistar-segítők nem tudták lefogyasztani a csoportot.

Quintana végül az utolsó emelkedő meredek részéig várt, bő hét kilométerre volt arra, hogy ledolgozza 31 másodperces hátrányát az összetettben. A kolumbiai azonban nem volt átütő, néhány száz méterig vezetett öt-hat másodperccel, de aztán megadta magát. Pinot Thibaut-ék vitték fel rá a sort. Dumoulin is viszonylag könnyedén jött fel. Nibali is akciózott, de aztán a rózsaszín trikós is indított. Ez azonban nem volt igazán komoly, inkább csak a lelki nyomasztás része volt, megmutatta, hogy mennyire erős, játszott a többi favorittal.

Néhány kilométer múlva még inkább nyilvánvaló lett, hogy kézben tartja a versenyt. Nem akarta ő diktálni a tempót, ezért lelassított, de a két dobogós Nibali és Quintana sem vállalta a vezetést. Dumoulin nem erőltette, még lassította is őket, mert a dobogóra pályázók, mint Pinot és Zakarin már korábban elszakadtak tőlük, minden másodperccel közelebb kerültek összetettben hozzájuk. A rózsaszín trikósnak ez jól jöhet még, Nibalinak már menekülnie is kell, hiszen Pinot csak 24 másodpercre van tőle, Zakarin is percen belül, és mivel Quintana sem túl erős időfutamos, neki is van félnivalója.

A szakaszgyőzelemért két elöl maradt szökevény hajrázott, Landa szinte ugyanúgy kapott ki, mint két nappal korábban, az utolsó kanyarban került elé Van Garderen, és ez az előny bőven elég volt az utolsó száz méteren.

18. szakasz, Moena-Ortisei 137 km

1. Tejay Van Garderen (amerikai, BMC) 3:54:04

2. Mikel Landa (spanyol, Sky)

3. Thibaut Pinot (francia, FDJ) + 8 mp

4. Domenico Pozzovivo (olasz, AG2R )

5. Jan Hirt (cseh, CCC Sprandi Polkowice) +11

6. Ilnur Zakarin (orosz, Katusha-Alpecin) +24

7. Steven Kruijswijk (holland, LottoNl-Jumbo) +34

8. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo)

9. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) +1:06

10. Nairo Quintana (kolumbia, Movistar)



Összetett:

1. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 80:00:48

2. Nairo Quintana (kolumbia, Movistar) +31 mp

3. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) +1:12

4. Thibaut Pinot (francia, FDJ) +1:36

5. Ilnur Zakarin (orosz, Katusha-Alpecin) +1:58

6. Domenico Pozzovivo (olasz, AG2R La Mondiale) 0:02:07

7. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) +3:17

8. Steven Kruijswijk (holland, LottoNl-Jumbo) +5:48

9. Adam Yates (brit, Orica-Scott) +7:06

10. Bob Jungels (luxemburgi, Quick-Step Floors) +7:24