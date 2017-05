Kusztor a második helyen áll a Gemenc Nagydíjon

Kusztor Péter a második helyet szerezte meg a Gemenc Nagydíj pénteki szakaszán, és ezzel az összetettben is másodikként áll a nemzetközi kerékpáros versenyen.

A szekszárdi Béla térről rajtolva, 130 km-es szakasszal folytatódott a 43. Gemenc Nagydíj. A szakasz előtt nagy volt a tét a magyarok számára, akik közül ketten is a legjobb háromban voltak a prológ után. Az éles rajt után rögtön megkezdődtek a szökési kísérletek, ekkor még kevés sikerrel. Az első gyorsasági részhajrát Harcon, Bernárd Bendegúz (Degavi Tipográfia) nyerte. A mezőny Zomba érintésével a kisdorogi körbe ért, mely a bonyhádvarasdi emelkedővel a tavalyi országos bajnokság pályájára vitte a mezőnyt, ahol a három és fél kör mindegyikében az 1 km hosszú., átlagban 10%-os meredek nehezítette a versenyzők dolgát.

Rögtön az első körben szökésbe került Pelikán és Filutás is, de nem engedte őket messzire a mezőny. A körök során a forgatókönyv nagyon hasonló volt, minden körben kialakult egy néhány fős szökés, de 1 perc feletti előnyre nem tudtak szert tenni. A hegyi hajrákon nagy csata zajlott egy kazah és az osztrák Marco Friedrich (WSA greenlife) között, aki végül 13 pontot gyűjtött és a nap végén a hegyi trikót is átvehette.

A nap leghosszabb szökése az utolsó előtti kisdorogi körben alakult ki, amikor Csomor Zoltán (Szekszárdi SZKE), Kulimbetov (Astana) és Malovec (Dukla Banska Bystrica) szöktek meg, előnyük a bonyhádi gyorsasági részhajránál másfél perc volt. A kazah ledurrantotta a hajrát, innen pedig két hosszabb emelkedő következett a möcsényi és a szálkai hegy mászásával.

Fotó: www.facebook.com/VanikZoltanFoto /

A sárga trikós csapata ekkor már magához ragadta a kezdeményezést, és a szálkai hegytetőnél be is érték a szökést, innen már alig több, mint 10 km volt a célig. A szekszárdi főutak mentén sok szurkoló fogadta a mezőnyt, majd a Garay tér macskaköves részére kanyarodva kezdődött az utolsó, de annál nehezebb 2 km.

A Kálvária kilátóra (ahogyan a csütörtöki prológon is), az olasz Tagliani (Delio Gallina) ért fel elsőként, így előnyét tovább növelte az összetettben és magabiztosan őrizte meg a sárga trikót, sőt a fehér és a zöld trikó összetettjét is vezeti. Második helyen Kusztor Péter futott be 5 mp hátrányban, a harmadik Jodok Salzmann (WSA) lett. Filutás a 8., Pelikán a 10. pozícióban ért fel a kilátóhoz.

A mai befutó sorrendje az összetett sorrendjét is megadta, Tagliani vezet a szombati záróetap előtt 17 mp-el Kusztor és 28 mp-vel Salzmann előtt.

Szombaton egy 105 km-es sík körpályán tesz meg három kört a mezőny, a Szekszárd - Decs - Sárpilis körön, a rajt 13'00-kor lesz, a befutó 15'45 körül várható a Béla téren.