Ha izomból rajtol, eltörik a bicikli az utolsó magyar sárga trikós alatt

Minden idők legerősebb kerékpáros mezőnye fog versenyezni Magyarországon a jövő héten rajtoló Tour de Hongrie-n, derült ki az esemény sajtótájékoztatóján. Szalontay Sándor ismét sárga trikóra pályázik.

A 751 kilométeres össztávú magyar kerékpáros körverseny, pár nappal a Tour de France előtt, június 27-én szombathelyi prológgal indul, majd öt szakasz után budapesti befutóval ér véget.

A rajtváros ugyanaz, mint tavaly, Szalontay Sándor reményei szerint az eredmény is ugyanaz lesz. A leggyorsabb magyar kerékpáros - 200 métert 10 másodperc alatt tesz meg - 2016-ban megnyerte az 1 kilométeres prológot, most is erre készül. „Pályakerékpárosként 20-40 másodpercre vagyok hiteles, ez a táv pár másodperccel több mint egy perc. Kőkemény csapatok, országúti sprinterek jönnek, akik megszoríthatnak. A kanyar megvan, a végsebességem is jó lesz, de a pillanatnyi forma, az időjárás dönthet, negyedkerék különbségek lehetnek a végén."

A legutolsó magyar sárga trikós még azt is mondta, fél másodperc eleve benne lesz a rajtjában, óvatosan kell indulnia, mert az országúti kerékpárok nem viselik el azt az erőt, amekkorával alapesetben megindítja a bringát. Volt, hogy már tört össze alatta így bicikli.

Az elmúlt két évben a budapesti befutón két harmadik helyet szerző Lovassy Krisztián is bízik a magyar sikerekben. A luxemburgi Differdange csapatában tekerő versenyző betegségből felépülve áll rajthoz. „A Tour de Hongrie-nak egyre nagyobb neve és presztízse van Európában, nekem is ez a főversenyem, amit a csapatom is elfogad. A Luxemburgi körön éppen ezért csak kilométert gyűjtöttem, segítőként dolgoztam végig, hogy mostanra kerüljek formába."

Lovassy úgy gondolja, hogy idén is az első szakasz, amit ezúttal Keszthely és Zalaegerszeg közötti dombos terepen jelöltek ki, lehet a döntő. Már ekkor kialakulhat az a szökés, amiben a későbbi összetett győztes is ott lesz, a következő szakaszokon pedig már a sárga trikóst adó csapat kontrollálja a mezőnyt, és a sprintek döntenek majd az etapok végén. Fontos lesz még a szombati szakasz is, a kerékpárosok ekkor másznak fel Miskolcról Bükkszentkeresztre, mert a hegyen sokat lehet nyerni és veszíteni is.

A magyar csapatok, a Kőbánya, a Tipográfia, a Bátorfy-Agria KTK, a DKSI, az Epronex és a hegyi kerékpáros válogatott minden eddiginél keményebb ellenfelekkel fog küzdeni a jó helyezésekért. A legnagyobb név az amerikai UnitedHealthcare, amelynek sorában Tour de France-ot, Giro d'Italiát és Vuelta a Espanát teljesítő kerékpárosok tekernek Friss és értékes sikerük, a Tour of California hegyi összetettjének megnyerése. A World Tour-versenyeken induló dél-afrikai Dimension Data sora is meghatározhatja a versenyt, de itt lesz az Astana kazah pályakerékpárosokból álló fiókcsapata is, valamint a környékbeli országok kontinentális csapatai, vagy éppen a szerb válogatott.

A program:

június 27., kedd - prológ, egyéni időfutam, Szombathely, 1 km

június 28., szerda - 1. szakasz, Keszthely-Zalaegerszeg, 145 km

június 29., csütörtök - 2. szakasz, Velence-Siófok, 138 km

június 30., péntek - 3. szakasz, Paks-Cegléd, 178 km

július 1., szombat - 4. szakasz, Karcag-Miskolc, 177 km

július 2., vasárnap - 5. szakasz, Jászberény-Budapest, 112 km