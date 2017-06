Tour de Hongrie: 7 tizeden múlt Szalontay sárga trikója

Ahogy az előre várható volt, egészen minimális különbségek döntöttek a 38. Tour de Hongrie 1 km-es szombathelyi prológján a legjobbak között: a Bátorfi-Trek Teamben induló Szalontay Sándor 7 tizedmásodperccel maradt le az első helyről, amit az ausztrál Scott Sunderland nyert 1:02.99-es idővel.

Sunderlandtől komoly tempó kellett a sárga trikóhoz, majdnem két és fél másodperccel volt gyorsabb Szalontay tavalyi győztes idejénél – akkor 1:05.31 kellett prológ megnyeréséhez. Sunderland és Szalontay mögött a pénteki időfutam ob-n második Peák Barnabás lett a harmadik.

„Sikerült közel két másodperccel megjavítanom a tavalyi időmet, ez engem is meglepett” - nyilatkozta az MTI-nek Szalontay Sándor, hozzátéve, hogy az időjárás is jobb volt mint egy évvel korábban, de erősebb is volt tavalyi önmagánál. A magyar sportoló azt is elmondta, hogy szerinte a prológgyőztes, csapatban világbajnok ausztrállal a hét további részében is komolyan számolni kell a sprintbefutóknál. „Egy ilyen embert, aki itt 1:02-es időt ment, nem nagyon tudják majd megfogni” - mondta.

A 751 kilométeres körverseny szerdán a Keszthely és Zalaegerszeg közötti 145 kilométeres szakasszal folytatódik. (MTI)

Eredmény, prológ, Szombathely, egyéni időfutam, 1 km:

1. Scott Sunderland (ausztrál, IsoWhey Sports SwissWellness) 1:02.99 perc

2. Szalontay Sándor (Bátorfi-Trek Team) 1:03.69

3. Peák Barnabás (KONTENT-DKSI Cycling Team) 1:04.16