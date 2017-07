Csúnya bukással máris kiesett a Tour egyik legfontosabb bringása

A Tour de France első szakaszát tönkre tette az eső. Többen buktak a csúszós úton, a legnagyobbat Alejandro Valverde, a Movistar bringása esett, aki sérülése miatt feladni kényszerült a versenyt. A leggyorsabb időt Geraint Thomas tekerte, az összetettre menők közül Chris Froome lett a nap nyertese.

Az idei Tour Düsseldorfból startolt egy 14 kilométeres időfutammal, amin pár favorit máris nehéz helyzetbe került. A szakasz alatt szinte végig esett különböző intenzitással az eső, így a csúszós aszfalton kockázatossá vált a manőverezés.

Néhányan, mint az egyik favoritnak kikiáltott Richie Porte biztonságit ment, de sok volt a bukás. A Lotto-NL két kerékpárosa is kisodródott egy kanyarban, de George Bennet és De Groenewegen is folytatni tudta. A szlovénok specialistája Primoz Roglic is bukott, nem tudott a legjobbak közé kerülni. A Bahrein Meridából Jon Izaguirer

A Movistar egyik legfontosabb embere, Alejandro Valverde viszont nem. Már kigyorsítani próbált a kanyarban, amikor a fémkordonok közé csúszott, csúnyán beverte a térdét. Meg sem próbált felkelni, majd a csapata hamarosan közölte, feladta a versenyt. Valverde saját jogán is a legjobbak közé pályázott, de még ennél is fontosabb szerepe lett volna az, hogy Nairo Quintanát segítse sárga trikóhoz.

A németek arra számítottak, hogy időfutam világbajnokuk, Tony Martin hazai pályán meg tudja szerezni a sárga trikót. A szakadó esőben tekerő Martin azonban nem tudott az élre ugrani, nyolc másodperccel gyengébbet ment, a Sky-bringás Geraint Thomas. A britet más specialisták sem tudták megelőzni, a két évvel ezelőtti világbajnok csapattársának, Vaszil Kirjienkának hét másodpercet adott, a svájci Stefan Küngnek hetet.

Az egész Sky csapat nagyszerűen ment, az első tízbe négyen fértek be. Michal Kwiatkowski is jól ment, de a nap nyertese Froome lett. Nagyon jó időt, 16:17-et hajtott, minden összetettre esélyesnél jobbat. Porte, Alberto Contador, Quintana is legalább fél perccel maradt el tőle.